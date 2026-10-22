Başkan Tugay: Suya indirim, ulaşıma zam yok

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, su tarifelerinde indirime gidileceğini, toplu ulaşıma zam yapılmayacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, birliğe bağlı 128 odanın başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu. İzmir’in ekonomik yaşamında önemli bir yere sahip olan esnaf ve sanatkârların sorunlarının, taleplerinin ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda Başkan Tugay, kent yönetimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda İzmir’in uzun yıllardır çözülemeyen sorunlarını iş birliğiyle aşmak istediklerini vurgulayan Tugay, İnciraltı planları, ulaşım, opera binası, su tarifeleri, atık yönetimi ve Kemeraltı’nda yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi de değerlendiren Başkan Tugay, önceliğinin siyasi tartışmalar değil, İzmir’e hizmet etmek olduğunu söyledi.

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"Konuşma değil, çalışma zamanı"

İzmir’in şu anda potansiyelinin daha altında bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Tugay, "İzmir’in sanayicisi de çiftçisi de daha fazla üretim yapabilir. Belki de bunun yolunu açmanın çözümlerini aramamız gerekir. Ben sorumlu hissediyorum" dedi.

İzmir’in çözülmesi gereken her sorunuyla ilgili Ankara’da doğrudan temas kurabilecek bir konumda olduğunu ifade eden Tugay şöyle devam etti:

"Genel merkezde katılım töreninde gözden kaçtı mı bilmiyorum ama İzmir’e çok kıymet veriyorlar. Böyle bir şehre ve böyle kıymetli insanlara belediye başkanı olmak her kula nasip olmaz. Bir kez daha huzurlarınızda söylüyorum. Binlerce kez hamdolsun. Bunun için çalışacaksınız. Doğruluktan dürüstlükten ayrılmayacaksınız. Bir taraftan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Ama o Cumhuriyete eğer bir partinin genel başkanı, lideri aynı bakış açısıyla sahip çıkıyorsa ve kendi konuşmalarında kullanıyorsa, siyaset yapan insanlar da kimsesizlerin kimsesi olmak zorundadır. Ben de Allah izin verirse, sizler de benimle olursanız hep beraber bunu başaracağız. Çok şey konuşulabilir ama tekrar söylediğim gibi, konuşmak değil çalışma zamanı. Allah'ın izniyle iyi olacak" dedi.

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"Cemil Tugay hiçbir şekilde değişmedi"

Yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tugay, "Kişi olarak bildiğiniz Cemil Tugay hiçbir şekilde değişmedi. Değişmez, değişebilmesi mümkün değil. Bundan önceki zamanlarda kimsem, ne isem, nasılsam aynı şekilde devam ediyorum. Bunun doğru anlaşılması benim için çok önemli. Ben sizin belediye başkanınızım, ben sizin hemşehrinizim, ben sizin kardeşinizim. Adeta ailenizden bir insan gibi görmenizi çok istiyorum. Çünkü ben buraya bir görevi yerine getirmek, insanlarımızın sorunlarına çözümler üretmek, onlara hizmet etmek üzere geldim" dedi.

"Beni siyaset yapmam için değil, belediye başkanlığı yapmam için seçtiniz"

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Belediye başkanlığındaki temel sorumluluğunun İzmir’e hizmet etmek olduğunu vurgulayan Tugay, "Sistem gereği belli siyasi partilerle siyaset yapıyoruz, onların adayı oluyoruz. Ama esas konumuz bizim hizmet etmek. Yakın olduğum insanlara ‘Beni ne için seçtiniz?’ diye sordum. Belediye başkanlığı yapayım diye. ‘Sen işini yapma da siyaset yap’ diyen kaç kişi var bilmiyorum. Siyaset kıymetlidir, belli siyasi görüşleri savunmak önemlidir. Oralarda bazı değerler vardır, o değerlere ihanet etmemek lazım. Ama dikkatli baktığınız zaman hepimizin vatanını, milletini gözeten, onlara hizmeti öne koyan insanlar olduğunu bilin. Gerçek gayesi ülkesine hizmet olan insanların dönüp dolaşıp aynı noktada buluştuğunu biliyorum" diye konuştu.

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"İzmir için artık bin hayalim var"

Yeni dönemde İzmir için daha büyük hedefler belirlediklerini söyleyen Başkan Tugay, kentin sorunlarını çözme konusunda daha güçlü bir iradeye sahip olduğunu ifade etti. Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak daha önce ne isem şu anda da aynıyım. Hiçbir şey değişmedi, değişmez. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı olarak daha önce İzmir’le ilgili 100 tane hayalim vardıysa şu anda İzmir’le ilgili bin tane hayalim var. Bu hayalleri kurabilmek, talepleri ortaya koyabilmek ve onlar için çaba gösterebilmek önemli. Çünkü bu hayaller benim kişisel hayallerim değil. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını gidermek üzere aklımızda tasarladığımız ama yapmakta zorlandığımız, bugün artık yapabileceğimize inandığımız şeyler" dedi.

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"Cumhurbaşkanımızın İzmir’i yakından takip ettiğini gördüm"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Başkan Tugay, görüşmenin İzmir açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını söyledi. Tugay, "Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüğüm zaman, onunla daha önceden böyle yakın bir diyaloğum olmamıştı. İlk defa konuşmuş oldum. İzmir’e zannettiğimden daha fazla ilgisi olduğunu, İzmir’le ilgili zannettiğimden daha fazla bilgisi olduğunu gördüm. Birlikte çalışma durumuna geldiğimizde bu ilginin hizmetler açısından bir fedakârlığa dönüşerek İzmir lehine olumlu sonuçları olacağını da kendisiyle konuşarak duymuş oldum" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin yetiştirdiği, özellikle son 25 yılına damgasını vurmuş en güçlü, en birikimli ve en değerli siyasetçilerinden biri olduğunu ifade eden Tugay, "Bu, kendisinin çalışmasıyla, aklıyla, becerisiyle olmuştur. 100 yıl sonra, 200 yıl sonra da yaptığı iyi şeylerle, bu ülkeye hizmetleriyle anılacaktır. Çalışkan, iyi yürekli bir insan. Ülkesini seviyor, milletine gerçekten çok özeni var" ifadelerini kullandı.

"İzmir’in kronikleşmiş sorunlarını çözeceğiz"

İzmir’in uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Tugay, bu süreçte iş birliğinin önemine dikkat çekti. Tugay, "Cumhurbaşkanımızın İzmir’e özel bir ilgisi var. Kronikleşmiş, çözülmemiş sorunlarımız var. Bu sorunlarla ilgili adımlarımız var. İnciraltı, ulaşım ve opera binasının revizyonuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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"Kemeraltı’nda 1314 bin esnafı tek tek dinleyeceğiz"

İzmir esnafının kentin ekonomik ve sosyal yaşamındaki önemine dikkat çeken Başkan Tugay, Kemeraltı’nda kapsamlı bir saha çalışması başlattıklarını açıkladı. Tugay, "Esnaf benim için çok önemli. Bu şehrin dinamosudur. Arkadaşlarımız Kemeraltı’nda 1314 bin esnafı tek tek ziyaret edecek. Görüşmelerin ardından bana bir rapor sunulacak. Esnaf istihdamdır, ticarettir. Vatandaşa hizmet sunduğu için bir şehrin ruhudur ve birçok değeri temsil eder. Ben İzmir esnafından razıyım" diye konuştu.

"Ulaşıma zam yapmayacağız, suyu ucuzlatacağız"

Ekonomik koşullara rağmen yurttaşların yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Tugay, su tarifelerinde indirim yapılacağını ve toplu ulaşıma zam gelmeyeceğini açıkladı. İzmir’in ekonomik potansiyeline dikkat çeken Tugay, "Ekonomi genel anlamda sıkıntılı. Ancak İzmir’in potansiyeli yüksek. Ekonomiyi sizlerle birlikte canlandıracağız. Yakında su indirimi için yaptığımız çalışmayı tamamlayacağız. Planladığımız tarifeyi uyguladığımızda İzmir’de su ucuzlayacak. Türkiye’nin şu anda en ucuz ulaşımı İzmir’de. Petrol fiyatları ne olursa olsun zam yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

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"Buca’da çöp sorununun çözümü için anlaştık"

İlçe belediyelerinin çöp toplama sorumluluğuna değinen Başkan Tugay, Buca Belediyesi ile yapılan anlaşma kapsamında belirli bölgelerde Büyükşehir Belediyesi’nin de çöp toplama çalışmalarına destek vereceğini açıkladı. Tugay, "Çöpleri toplama yetkisi tamamen ilçe belediyesinde. Müdahale edebilmem için ilçe belediyesinin talepte bulunması gerekiyor. Buca Belediyesi ile anlaştık. Çöp konusunda zor durumdaydı. Yakın zamanda belirli alanlarda çöp toplama çalışmalarını biz üstleneceğiz. Talep doğrultusunda hazırlanan karar meclisten geçti. Karşıyaka’da da benzer bir uygulama olması gerekiyor" dedi.

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"235 bin esnafın sesi olmak için buradayız"

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Başkan Tugay’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek birliğe bağlı 128 odanın yaklaşık 235 bin esnaf ve sanatkarı temsil ettiğini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kurulacak iş birliğinin kent ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayan Ata, ziyareti esnaf ve sanatkârlara verilen değerin göstergesi olarak gördüklerini söyledi. Ata, "Kent yönetiminde başarının, toplumun her kesimini dinlemek ve ortak akılla hareket etmekten geçtiğine inanıyoruz. İzmir’in daha yaşanabilir, üretken ve ekonomik açıdan güçlü bir kent olması için yapılacak her yapıcı çalışmaya destek vereceğiz" diye konuştu.

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"Küçük esnafın üzerindeki mali yük hafifletilmeli"

Esnaf ve sanatkârların ruhsat harçları, su ve katı atık bedelleri, işgaliye ücretleri ile ilanreklam bedelleri nedeniyle ekonomik zorluk yaşadığını belirten İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, küçük işletmelerin ödeme gücünün dikkate alınması gerektiğini söyledi. Yerel yönetimlere ilişkin sorun ve çözüm önerilerini içeren 23 maddelik rapor hazırladıklarını açıklayan Ata; ruhsat süreçlerinin hızlandırılması, bürokrasinin azaltılması, ücretlerin yeniden değerlendirilmesi ve belediyelerle düzenli istişare mekanizması kurulması çağrısında bulundu. Esnafın ekonomik yaşamın yanı sıra toplumsal dayanışma ve mahalle kültürünün de önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Ata, İzmir için ortak çalışma kültürü oluşturmak istediklerini belirtti.

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Eylül ayında düzenlenen İzmir’in ilk Ruhsat Çalıştayı’nı önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini aktaran Ata, "Sorunlarımızı birlikte değerlendirelim, çözüm yollarını birlikte belirleyelim ve İzmir için ortak bir çalışma kültürü oluşturalım. Sahadaki tecrübemiz ve çözüm önerilerimizle buna hazırız. İzmir’e hizmet etmek ve esnafımızın emeğini korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Başkan Tugay’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Ata, buluşmanın yeni iş birliklerine kapı açması temennisinde bulundu.