Karşıyaka'nın rakibi Söke

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Ayvalıkgücü Belediyespor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka yarın Söke 1970 SK'yı konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda Ensar ve Berat'ın sakatlıkları bulunuyor. Ligde teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde son 3 maçta gol yemeden 7 puan toplayan Kaf-Kaf'ın 9 puanı bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip zirvenin 8, play-off potasının 5 puan gerisinde 9'uncu sırada yer alıyor. Oynadığı 7 maçta tek galibiyetle yetinen Söke 1970 son 5 haftadır kazanamasa da bu periyotta 4 beraberlik aldı. Aydın ekibinin 7 puanı var.

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Karşıyaka'nın teknik patronu Zafer Uysal, "Tribünlere gelen taraftarlarımız mücadele gücü yüksek bir Karşıyaka’yı sahada görecekler. Bizim için mücadele ön planda olacak. Rakipten daha çok koşacağız, rakipten daha çok kazanmayı isteyeceğiz. Biz de maçlarımızı bol gollü kazanmak istiyoruz. Ancak skor ne olursa olsun şuan en önemli şey 3 puanı hanemize yazdırmamız. Bizim üst sıralarla makası daraltmamız gerekiyor. Yarışın içine dahil olduğumuzda psikolojik olarak da rahatlayacağız. Karşıyaka’nın olması gereken konum üst sıralar. Taraftarımızın önünde coşkulu bir oyunla kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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