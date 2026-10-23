Fashion Prime'dan 2027 modasına İzmir imzası

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Fashion PrimeTekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir’de 2027 modasının ipuçlarını sunuyor. Fuarda, yeni sezon gelinlik ve abiye tasarımları öne çıkıyor. Sektör temsilcileri, dantel ve taş işlemelerin gelecek yıl da moda dünyasındaki yerini koruyacağını belirtiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime 9. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, 21 Ekim’de Fuar İzmir’de kapılarını açtı. 23 Ekim Cuma (bugün) sona erecek fuar, 2027 sezonunun moda trendlerine ışık tutttu. Fuar kapsamında düzenlenen karma ve özel konsept defilelerde, katılımcı firmaların kumaş ve aksesuarlarıyla hazırlanan tasarımlar sergilendi. Defilelerde yeni sezon gelinlik ve abiye modasının renk, doku ve tasarım eğilimleri tanıtıldı. Etkinliklerle firmaların ürünlerinin görünürlüğünün artırılması ve kumaş ile aksesuarların tasarıma dönüşüm sürecinin ortaya konulması hedefleniyor.

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Fashion Prime’da kumaşlar podyumda hayat buldu

Fuar kapsamında düzenlenen defilelerde, katılımcı firmaların kumaşlarıyla hazırlanan özel tasarımlar podyuma taşındı. Erkan Yılmaz’ın hazırladığı, Akif Örük ve ekibinin koreografisini üstlendiği defilelerde Özge Ulusoy, Gizem Özdilli ve Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir’in de aralarında bulunduğu modeller görev aldı. Tasarımcılar ve modeller, fuarın tekstil sektörünü buluşturan ve İzmir’in moda ve tasarım alanındaki gücünü destekleyen önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Fransız dantelleri öne çıkıyor

Fuar katılımcılarından Oğuz Kunt, Fransız dantelleri, işlemeli ve daha kasnaklı modellerin öne çıktığını belirterek, "Önümüzdeki yıl da bu eğilimin süreceğini öngörüyoruz. İzmir’de ise daha sade modeller tercih ediliyor. Ülkemizin önde gelen firmaları da Fransız dantelleri üzerine çalışmalar yapıyor. Bu fuar, bizim için başladığı günden bu yana büyük önem taşıyor. Her yıl kendini geliştirerek büyümeye devam ediyor. Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki müşterilerimizle daha yakın iletişim kurmamıza ve bir araya gelmemize olanak sağlıyor" dedi.

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"Fuara katılmaya devam edeceğiz"

Ürünlerinin Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde büyük ilgi gördüğünü belirten Cemal Aca, "Dantel ürünlerimizin 2027 yılında da tercih edilmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle dantel üzerine taş işlemeli modellerimiz, dünyada en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Fuarın ilk açıldığı günden bu yana katılımcılar arasında yer alıyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yoğun bir talep var. Umarım fuar, önümüzdeki yıllarda daha da güzel gelişmelere sahne olur. Biz de var olduğumuz sürece fuara katılmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Destekliyoruz, devamlı olması çok önemli"

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2027 yılında öne çıkması beklenen kumaş ve süsleme trendlerini değerlendiren Ünal Tunaboylu, "Bu yıl büyük ve sedefli payetler moda. Payetler yeniden ön plana çıktı. Sektörde yer alanlar ve kadınlarımız bu trendi çok iyi bilir. Saçaklı ve taşlı modeller de oldukça moda. Dantel ve tül üzerine taş ve boncuk işlemeleri de tercih ediliyor. Bunların yanı sıra düz kumaşlar da öne çıkıyor. Fuarın İzmir’de düzenlenmesini, biz de İzmir’de olduğumuz için destekliyoruz. Fuarın sürekliliğinin sağlanması çok önemli" dedi.

"Üç boyutlu aksesuarlar üzerinde çalışıyoruz"

Daha açık ve yumuşak renk tonlarını tercih ettiklerini belirten fuar katılımcılarından Foruzan Koçoğlu ise "Bu yıl aksesuar tasarımlarımızda üç boyutlu çiçeklere ve metal detaylara ağırlık veriyoruz. Üç boyut etkisi oluşturan aksesuarlar üzerinde çalışıyoruz. Dokuz yıldır bu fuara katılıyoruz. Fuarın bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.