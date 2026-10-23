Altekma, Ziraat Bankkart deplasmanında

EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde Spor Toto'yu 3-2 yenerek sezona galibiyetle başlayan Altekma yarın deplasmanda son 6 sezonda 5 şampiyonluk elde eden Ziraat Bankkart ile karşılaşacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Tolgahan Dinçer, Eser Türkoğlu hakem ikilisi yönetecek. İki takım arasında sezon öncesi İzmir'de oynanan özel turnuvada Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 yenerek turnuva şampiyonu olmuştu.

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