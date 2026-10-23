Menemen FK çıkış arıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçında Aliağa FK (D) ve Gebzespor'a 1-0 mağlup olarak alt sıralara gerileyen Menemen FK, yarın deplasmanda Çorluspor 1947 ile kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Menemen FK'da geçen hafta Gebzespor maçında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Doğukan Emeksiz karşılaşmada forma giyemeyecek. Menemen FK haftaya 9 puanla 10'uncu sırada girerken, Çorluspor 1947 takımı ise 13 puanla 5'inci basamakta.

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