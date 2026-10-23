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        Romantika sergisinde Kuvâyi Milliye Destanı yankılandı

        Folkart Gallery'nin yapımcılığını üstlendiği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki "Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi" sergisindeki etkinlikler devam ediyor. Etkinlik dizisinin ikinci buluşmasında Nâzım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı Kuvâyi Milliye Destanı şairler tarafından okundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Romantika sergisinde Kuvâyi Milliye Destanı yankılandı

        Folkart Gallery'nin yapımcılığını üstlendiği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki "Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi" sergisindeki etkinlikler devam ediyor. Etkinlik dizisinin ikinci buluşmasında Nâzım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı Kuvâyi Milliye Destanı şairler tarafından okundu.

        İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu'nda sanatseverlerle buluşturulan "Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi" sergisi kapsamında düzenlenen etkinlik dizisinin ikinci buluşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirildi. "Nâzım Hikmet'in Kuvâyi Milliye Destanı" başlıklı programda şairler Namık Kuyumcu, Tuğrul Keskin ve Nevzat Çelik, Kıvılcım Erdem Karadayı'nın moderatörlüğünde bir araya geldi. Erhan Doğan'ın gitarıyla eşlik ettiği etkinlikte, Nâzım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı'nı destansı bir anlatımla ele aldığı eser şiir ve müzik eşliğinde yorumlandı. Şairler, Sedat Girgin'in sergi için özel olarak resmettiği 260 x780 santimetre boyutlarındaki Kuvâyi Milliye Destanı'nı konu alan eserin önünde sahne aldı.

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        Etkinlik dizisi kasımda devam edecek

        Programın üçüncü buluşması, 5 Kasım Perşembe günü saat 19.30'da gerçekleştirilecek "Academy İzmir Şiir Trio Yorumuyla Nâzım Hikmet Şiirinde İncesaz" olacak. Özlem Başkaya ve Hakan Özgömeç'in performanslarına piyanoda Nihat Demirkol eşlik edecek. Programda Nâzım Hikmet'in şiirleri müzikle buluşacak.

        Romantika sergisi farklı bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. 12 Kasım'da gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk'ün yönettiği "Nâzım Aramızda" belgeseli izlenebilecek. Gösterimin ardından Nebil Özgentürk'ün katılımıyla belgesel üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

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        Etkinlik dizisi, 26 Kasım Perşembe günü saat 18.30'da düzenlenecek "Geçmişten Bugüne Nâzım Hikmet" söyleşisiyle devam edecek. Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, PEN Başkanı Halil İbrahim Özcan ve şairyazar Tuğrul Keskin'in katılacağı söyleşiyi şairyazar Namık Kuyumcu yönlendirecek. Söyleşide Nâzım Hikmet'in edebiyat dünyasındaki yeri ve kuşaklar boyunca süren etkisi değerlendirilecek.

        Romantika, 15 Ocak 2027'ye kadar açık

        Proje direktörlüğünü Ünal Ersözlü'nün, küratörlüğünü M. Melih Güneş'in, sergi tasarımını ise Ömer Durmaz'ın üstlendiği "Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi", 15 Ocak 2027'ye kadar İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu'nda ziyaret edilebilir.

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