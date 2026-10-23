Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        İzmir ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:35 Güncelleme:
        İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        İzmir ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        İzmir ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda adreslerde 63 kilo 25 gram skunk ve 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi

        Benzer Haberler

        İzmir'de nişanlısı tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
        İzmir'de nişanlısı tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
        Altınordu'da yapay zeka dönemi
        Altınordu'da yapay zeka dönemi
        İzmirli emlakçı, mesaisine resim fırçasıyla renk katıyor
        İzmirli emlakçı, mesaisine resim fırçasıyla renk katıyor
        Romantika sergisinde Kuvâyi Milliye Destanı yankılandı
        Romantika sergisinde Kuvâyi Milliye Destanı yankılandı
        BRTK'den Türkiye'deki çifte vatandaşlara Bulgaristan'daki seçimler için "Oy...
        BRTK'den Türkiye'deki çifte vatandaşlara Bulgaristan'daki seçimler için "Oy...