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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Nişanlısının öldürdüğü Özge, tabutuna konulan avukat cübbesiyle son yolculuğuna uğurlandı

        Nişanlısının öldürdüğü Özge, tabutuna konulan avukat cübbesiyle son yolculuğuna uğurlandı

        İZMİR'in Menemen ilçesinde nişanlı olduğu polis memuru Aykut Erol tarafından tabancayla öldürülen Avukat Özge Penbegül'ün (26) cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Penbegül'ün tabutuna meslektaşları tarafından cübbe örtüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Nişanlısının öldürdüğü Özge, tabutuna konulan avukat cübbesiyle son yolculuğuna uğurlandı

        İZMİR'in Menemen ilçesinde nişanlı olduğu polis memuru Aykut Erol tarafından tabancayla öldürülen Avukat Özge Penbegül'ün (26) cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Penbegül'ün tabutuna meslektaşları tarafından cübbe örtüldü.

        Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde anne ve babası tatilde olan Avukat Özge Penbegül ve 3 Ekim'de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Aykut Erol, yanındaki tabancayla Özge Penbegül'e ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Özge Penbegül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Hakkari'de görev yaptığı bildirilen Erol da ambulansla kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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        Özge Penbegül için Mermerli Mahallesi Hacıkerimoğlu Buhara Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, avukatlar, ailesi ve yakınları katıldı. Özge Penbegül'ün tabutuna meslektaşları tarafından cübbe örtüldü.

        Cenaze töreninde polis emeklisi olan babası Ozan Penbegül ile diğer yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Özlem Penbegül caminin önünde bulunan ambulanstan cenaze törenini takip etti.

        Özge Penbegül’ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Menemen Mezarlığında toprağa verildi.

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        Galeri
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