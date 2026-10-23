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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Otoyolda 314 kilometre hızla gidip o anları TikTok'ta paylaşan sürücüye para cezası

        Otoyolda 314 kilometre hızla gidip o anları TikTok'ta paylaşan sürücüye para cezası

        İzmir'de otoyolda kullandığı otomobilin kadranının 314 kilometre hızı gösterdiği anları kaydeden sürücü, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye idari para cezası uyguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Otoyolda 314 kilometre hızla gidip o anları TikTok'ta paylaşan sürücüye para cezası

        İzmir'de otoyolda kullandığı otomobilin kadranının 314 kilometre hızı gösterdiği anları kaydeden sürücü, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye idari para cezası uyguladı.

        İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda seyir halindeyken otomobilinin hız kadranının 314 kilometreye ulaştığı anları cep telefonuyla kaydeden bir kişinin bu videoları TikTok platformunda yayınladığını tespit etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatan güvenlik güçleri, paylaşımı yapan kişinin M.Ş.S. (31) olduğunu belirledi.

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        Trafik kural ihlallerini özendiren ve alenen yayan sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uygulandı. Ekipler tarafından yapılan işlemler sonucunda M.Ş.S.'ye 25.000 TL trafik idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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