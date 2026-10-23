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        Altınordu, A takım için iki yatırımcıyla görüşüyor

        Geçen yıl 2. Lig'de mücadele eden ve bu sezon lige katılmama kararı alan Altınordu Futbol Kulübünün müdürü Barış Ertosun, A takımının sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için yatırımcı arayışlarının sürdüğünü, iki yatırımcıyla gizlilik sözleşmesi kapsamında görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Altınordu, A takım için iki yatırımcıyla görüşüyor

        Geçen yıl 2. Lig'de mücadele eden ve bu sezon lige katılmama kararı alan Altınordu Futbol Kulübünün müdürü Barış Ertosun, A takımının sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için yatırımcı arayışlarının sürdüğünü, iki yatırımcıyla gizlilik sözleşmesi kapsamında görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

        Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında A takımının mevcut durumu, yatırımcı görüşmeleri ve altyapı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ertosun, kulüp yapısına uygun bir ortak bulunamaması nedeniyle 2025-26 sezonunda profesyonel liglerde yer almadıklarını anlattı.

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        Ertosun, "Yatırımcı görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an iki kişi veya grupla görüşme halindeyiz. İnşallah en kısa sürede size olumlu veya olumsuz bilgilendirme yapmayı düşünüyoruz. Olumsuz olması durumunda 2027-28 sezonu itibarıyla TFF 3. Lig'e takımımızı çıkarmayı planlıyoruz. Biz bu sene katılmadığımız ligimizle ilgili süreci doğru ve uygun bir prosedürle yönettik. Seneye lige başladığımızda hem para cezası hem de puan silme cezası gibi bir şey karşımıza çıkmayacak." diye konuştu.

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