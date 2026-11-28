AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün su tarifelerine yönelik açıklamalarına yanıt vererek hem kademeli su fiyatlarını hem de Mürselpaşa Battı Çıktısı için sağlandığını belirttiği 20 milyon avroluk krediyi gündeme taşıdı. Güç’e, "Rakamları doğru hesaplayın, ondan sonra konuşun" diye seslenen Saygılı, ilçe belediyelerinin esnaftan aldığı katı atık bedellerinde indirime gidilip gidilmeyeceğini sordu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, su faturalarında yapılan indirime yönelik açıklamalar yapan Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e cevap verdi. AK Partili Saygılı, yaptığı açıklamada, "Çağatay Bey’in hesap kitap bilmediğini, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemde zaten görmüştük! Kendi yetki alanında bulunan Mürselpaşa Battı Çıktısı için İller Bankası aracılığıyla İzmir’e özel olarak sağlanan, 20 milyon avroluk, son derece uygun şartlardaki yurt dışı kredisini kullanmaya gerek olmadığını söyleyerek, kullanıma hazır ve tüm işlemleri tamamlanmış krediyi geri çevirmişti. Bu karar yüzünden bugün çoktan tamamlanmış olması gereken, Gıda Çarşısı’nın trafik yükünü hafifletecek battı çıktının yapımı gecikti. Üstelik bu yanlış tercih, projenin çok daha yüksek maliyetlerle hayata geçirilmesine neden oldu. Genel Sekreter Yardımcılığı döneminde belediyemize yaşattığı maliyetler yetmemiş olacak ki şimdi de İl Başkanı olarak İzmir’e zarar vermeye devam ediyor! Kendisi il başkanıyken, kendi partilerinin yönettiği belediyede suya yapılan zamları eleştirdiğimizde tek kelime açıklama yapmadı. Vatandaştan eski tarife üzerinden tahsil edilmesi gereken dönemde yeni tarife üzerinden fazladan ücret alındığını dile getirdiğimizde de sustu, tek bir açıklama bile yapmadı" ifadelerini kullandı.

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Katı atık bedellerinde indirime gidecek misiniz?

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e yüklenerek, açıklamasını şu şekilde sürdürdü, "Şimdi ise 06 metreküp olan ilk kademe 010 metreküpe çıkarılmış, ilk kademede ciddi fiyat indirimi yapılmış, ikinci kademede de 100 TL olan fiyat 70 TL'ye düşürülmüşken çıkıp hangi gizli zamdan söz ediyor? Varsa böyle bir zam, buyursun rakamlarıyla açıklasın, hep birlikte görelim. Tamam, Çağatay Bey’in hesap kitap konusunda pek başarılı olmadığını biliyoruz. Ancak Yeni Parti’de hesap kitap bilen birileri mutlaka vardır. Belki onlar bu hesabı yapıp kamuoyuna açıklarlar! Bir de madem vatandaşın ve esnafın hakkını bu kadar düşünüyorsunuz, samimiyetinizi başka bir konuda da görelim. Kendi belediye başkanlarınızın ilçelerde esnafımızın sırtına yüklediği yüksek katı atık bedellerinde indirime gidecek misiniz? Biz bu konuda samimiyiz. Buyurun, algı siyaseti yapmayı bir kenara bırakın; esnafımızdan haksız yere fazla tahsil edilen katı atık bedellerini de birlikte indirelim. Ancak bir tavsiyem var: Bundan sonra açıklama yapmadan önce hesap kitap bilen bir yöneticiyle çalışın. Rakamları doğru hesaplayın, ondan sonra konuşun"