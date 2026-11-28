TRENDYOL Süper Lig'in 13'üncü haftasında 30 Kasım Pazartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe'nin en büyük kozu Brezilyalı forveti Juan Silva olacak. Sezon başında Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi son anda gerçekleşmeyen ve takımda kalan Sambacı, gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların en etkili oyuncusu oldu. Ligin ilk 3 haftasında yedek kulübesinde oturan Juan ardından formayı kapıp golleri sıraladı. İzmir ekibi ile 12 maça çıkıp 7 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki forvet kısa süre içinde toparlandı.

Ligde 2 de asist yapan Juan 9 gole direkt etki ederken, zorlu Trabzonspor maçı öncesi de gözler Brezilyalıya çevrildi. Liverpool'dan transfer ettiği dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Salah'ın yer aldığı kadrosuyla ile zirve yarışında ikinci sırada yer alan Trabzonspor ise bu sezon gösterdiği savunma performansıyla fark yarattı. Sadece 8 gol yiyen bordo-mavililer son 6 maçın 5'inde kalesini gole kapattı. Trabzonspor'un kilidini Juan ile açmayı planlayan Göztepe ise oynadığı 12 maçın 11'inde gol sevinci yaşadı. Özellikle bu sezon hücumda sıkıntı yaşamayan İzmir ekibi, sadece 2'nci haftada 1-0 kaybedilen Gençlerbirliği müsabakasında gol atma başarısı gösteremedi.

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