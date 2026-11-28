2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi alıp üst sıralardan uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda Erbaaspor'un rakibi olacak. Erbaa İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Kadir Demir düdük çalacak. Oynadığı 13 maçta 16 puanı hanesine yazdıran Menemen FK'nın teknik direktörü Tolga Doğantez, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Galibiyet adına elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi. Erbaaspor ise geride kalan 13 maçta hanesine 20 puan yazdırdı.

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