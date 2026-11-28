İzmir'de dört yıl önce kurulan restorasyon atölyesinde, el yazması ve matbu eserlerden ahşap, metal, cam ve yağlı boya tablolara kadar pek çok kültürel varlık, özgün dokusuna sadık kalınarak onarılıyor. Restoratör Şahin Genç'in öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, usta isimlerin yanı sıra üniversite öğrencileri ve mezunlar da uygulamalı eğitim alarak tarihi eserlerin korunmasına katkı sağlıyor.

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dört yıl önce kurulan restorasyon atölyesi, geçmişten günümüze ulaşan kültürel varlıkları geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak kağıt, el yazması ve matbu eserlerin onarımı amacıyla faaliyetlerine başlayan atölyede, zaman içerisinde ahşap, metal, cam ve yağlı boya tabloların restorasyonu da yapılmaya başlandı. Antika ve koleksiyon değeri taşıyan çok sayıda eserin bakım ve onarımının gerçekleştirildiği atölyede, eserlerin özgün yapısının korunması esas alınırken, üniversite öğrencileri ve mezunlarına da mesleki deneyim kazanma imkanı sunuluyor.

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"Her eserin hikayesi ve dokusu ayrı değerlendiriliyor"

Atölye kurucularından restoratör Şahin Genç, Kemeraltı'nda bu alanda faaliyet gösteren öncü atölyelerden birini kurduklarını belirterek, antika ve koleksiyon değeri bulunan eserlerin bakım ve onarımını titizlikle gerçekleştirdiklerini söyledi. Güzel Sanatlar Fakültesi yıllarında Anadolu'daki tarihi yapılarda gönüllü çalışmalar yaparak mesleğe adım attığını anlatan Genç, meslek hayatı boyunca farklı tarihi yapı ve müze projelerinde görev aldığını ifade etti.

Restorasyonda uygulanacak işlemlerin eserin malzemesine, mevcut durumuna ve geçmişte gördüğü müdahalelere göre belirlendiğini dile getiren Genç, onarım sürecinde eserin özgün dokusunun korunmasını öncelik olarak gördüklerini söyledi.

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Restorasyon süreci fotoğraf ve videolarla kayıt altına alınıyor

Atölyeye getirilen eserlerin, işlem öncesinde fotoğraf ve videolarla kayıt altına alındığını belirten Şahin Genç, restorasyonun ilk aşamasında eserin mevcut durumunun ve hasarlarının tespit edildiğini ifade etti. Yapılan incelemenin ardından eserin niteliğine uygun temizlik ve güçlendirme yöntemleri belirleniyor.

Eserlerin durumuna göre kuru veya ıslak temizlik uygulandığını aktaran Genç, ihtiyaç duyulan alanlarda tümleme ve güçlendirme işlemlerinin de gerçekleştirildiğini kaydetti. Restorasyon sırasında her malzemenin farklı özellikler taşıdığına işaret eden Genç, özellikle ahşap eserlerde ayrı bir çalışma yürütüldüğünü anlattı. Ahşap objelerde öncelikle kurt galerilerinin temizlenerek zararlı unsurların ortadan kaldırıldığını belirten Genç, ardından mikro enjeksiyon işlemlerinin uygulandığını söyledi. Eserin özgün yapısına uygun koruyucu solüsyonların kullanıldığını aktaran Genç, işlemlerin tamamlanmasının ardından objelerin koruma altına alınarak teslim edildiğini ifade etti.

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Organik malzemelerden özel solüsyonlara

Restorasyon çalışmalarında kullanılan malzemelerin de büyük önem taşıdığını belirten Genç, eserlerin yapısına zarar vermemek amacıyla farklı malzemelerden yararlandıklarını dile getirdi. Bu kapsamda yurt dışından temin edilen özel restorasyon malzemelerinin yanı sıra gerektiğinde taş boya, bitki kökleri ve aşı boyası gibi organik malzemelerle solüsyonlar hazırlandığını kaydetti. Genç, restorasyonun yalnızca yıpranan bölümlerin onarılmasından ibaret olmadığını, eserin mevcut durumunun korunması ve ileride yapılabilecek müdahalelerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

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Bir başka restoratörün müdahalesine imkan sağlanıyor

Atölyedeki çalışmalarda geri döndürülebilirlik ilkesine dikkat ettiklerini belirten Şahin Genç, yapılan müdahalelerin gelecekte başka bir restoratör tarafından yeniden ele alınabilmesine imkan tanıyacak şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Bu doğrultuda eserin özgün dokusunu değiştirecek ve ileride yapılacak çalışmaları zorlaştıracak uygulamalardan kaçınıldığını ifade eden Genç, restorasyon işlemlerinin belirli aşamalar takip edilerek yürütüldüğünü kaydetti.

Üniversite öğrencileri tarihi eserlerin restorasyonunu yerinde öğreniyor

Atölyede hafta içi ve hafta sonu yaklaşık 15 kişilik bir grupla çalışma yürütüldüğünü aktaran Genç, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Seda Ağırbaş ile birlikte kursiyerlere eğitim verdiklerini belirtti. Mimarlık, restorasyon ve arkeoloji bölümlerinde eğitim gören öğrenciler ile bu alanlardan mezun olanların atölyede uygulamalı çalışmalar yaptığını ifade eden Genç, katılımcıların tarihi eserlerin korunması ve onarılması konusunda deneyim kazandığını söyledi. Atölyede eğitim alan katılımcılar, farklı dönemlere ait eserler üzerinde çalışarak restorasyonun aşamalarını uygulamalı olarak öğreniyor. El yazması ve matbu eserlerin temizliğinden tarihi objelerin korunmasına kadar farklı işlemlerde görev alan öğrenciler, mesleki bilgilerini uygulama yaparak geliştirme imkanı buluyor.

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"Taşınabilir kültür varlıklarına sahip çıkmak istiyorum"

Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynel Erenöz, taşınabilir kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla atölyede çalıştığını belirtti. Atölyede el yazması ve matbu eserler üzerinde temel işlemler yaptığını aktaran Erenöz, kuru temizleme uygulamalarında görev aldığını söyledi.

Mimari Restorasyon mezunu Aleyna İbrim ise mesleğinde uzmanlaşmak amacıyla Şahin Genç ile tanışarak atölyeye katıldığını ifade etti. İbrim, restorasyon alanındaki bilgisini uygulamalı çalışmalarla geliştirdiğini ve şu anda bir el yazması eser üzerinde çalıştığını kaydetti.

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Türk İslam Arkeolojisi alanında yüksek lisans tez öğrencisi olan Aleyna Şengül, yaklaşık iki yıldır atölyede görev aldığını belirtti. Şengül, 18'inci yüzyılın sonlarına tarihlendirilen bir Kur'anı Kerim üzerinde çalıştığını, eserin kuru temizleme aşamasının ardından kazıma işlemlerinde görev yaptığını anlattı.

Mimari Restorasyon mezunu Zeynep Deniz de öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini dile getirerek, sanata ve tarihe ilgi duyan kişilerin restorasyon ve eserlerin korunması süreçlerini deneyimlemesinin önemli olduğunu söyledi.

Aile yadigarı mushafı şerifi gelecek nesillere hazırlıyor

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, aynı zamanda İslam Tarihi ve Sanatları yüksek lisans öğrencisi olan Sümeyye Serap Zaman ise atölyede aile yadigarı olan ve 250 yıla yaklaşan geçmişe sahip Mushafı Şerif üzerinde çalıştığını belirtti. Eserin gelecek nesillere aktarılabilmesi için doğru temizlik yöntemlerinin uygulanması gerektiğini ifade eden Zaman, restorasyon sürecinde bu doğrultuda çalışma yürüttüklerini söyledi.