İzmir'de evindeki serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde evinde oluşturduğu serada yasa dışı kenevir üretimi yapan şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde evinde oluşturduğu serada yasa dışı kenevir üretimi yapan şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiğini belirledi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde kurulan serada iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 18 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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