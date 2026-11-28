İZMİR'de Türkçe Öğretmeni Mutlu Çağlar (50), eşi Büşra (42) ve kızı Bade (13) ile çocukların çizdiği resimleri, yapay zeka desteğiyle animasyona dönüştürdü. Hayallerini hareketli görüntülerde gören çocukların resim çizmenin yanı sıra hikaye ve roman yazmaya ilgisi artarken, teknolojiyi üretkenlik için kullanmayı da öğrendi.

Türkçe Öğretmeni Mutlu Çağlar, çocuklara yapay zekanın faydalı yönlerini aşılamak ve hayal güçlerini geliştirmek amacıyla eşi Büşra ve 8'inci sınıf öğrencisi kızı Bade ile çalışma başlattı. Çocukların hayal güçlerini kullanarak çizdiği resimler, yapay zeka desteğiyle animasyona dönüştürüldü. Çizgi film kahramanlarını, robotları, hayvanları ve ailelerini resmeden çocuklar, çizimlerinin hareketli görüntülere dönüşmesiyle heyecan yaşadı. Çalışmanın, çocukların resim çizmenin yanı sıra hikaye ve roman yazma gibi üretken faaliyetlere ilgilerini de artırdığı belirtildi. Yapay zekayı hayallerini gerçekleştirme aracı olarak kullandıklarını belirten Mutlu Çağlar, "Yapay zeka bu konuda çok etkili. Bade çocukların kendi elleriyle yaptıkları resimleri yapay zeka yardımıyla çizgi film haline getiriyor ve çocuklar da burada çok heyecanlanıyor. Yapay zekanın ne kadar faydalı bir araç olduğunu öğreniyorlar. Tüm bunlar çocukların iletişimlerinin daha iyiye gitmesini sağlıyor. Yapay zekayı faydalı bir şekilde nasıl kullanabileceklerini öğreniyorlar. Bu konuda Bade onlara öncelik öncülük yapıyor" dedi.

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'OYUN BAĞIMLISI DEĞİL, VERİMLİ ÇOCUKLAR OLMALARINI AMAÇLIYORUZ'

Çağlar, "Çocukların bilgisayara karşı ilgileri çok fazla ama bunu doğru kullanmaları gerekiyor. Genellikle doğru kullanılmadığı zaman oyuna bağımlılığı artıyor. Burada biz bilgisayarın ve yapay zekanın doğru kullanılmasını planlıyoruz. Onlara öğretmeye çalışıyoruz. Bu konuda velilerden çok güzel geri dönüşler oldu. Artık çocukların sadece oyun oynamadığını, bir şeyler ürettiğini söylediler. Çocuklardan da bu konuda çok fazla geri dönüş var. Yapay zekanın ve bilgisayarın daha doğru kullanıldığını izliyoruz. Şu an yapay zekayla kod yazıyoruz. Artık bir oyun, site, uygulama yapmak eskisi kadar zor bir şey değil. Bunu 10 yaşından 20 yaşına kadar çocuklar ya da gençler kolaylıkla yapay zeka yardımıyla kodlayabiliyorlar. Geleceğin mesleği haline geldi. İleride daha üretici, daha yapıcı çocuklar olmalarını istiyoruz. Sadece oyun oynayan, şiddet bağımlısı çocuklar olmaktan onları uzaklaştırıp daha verimli, daha ilgili çocuklar haline getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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'ONLAR İÇİN BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİM'

Bade Çağlar ise "Çocukların çizdiği resimleri, hayal güçlerini de geliştirmek için yapay zeka desteği ile canlandırarak animasyona çevirdim. Çocukların hep çok ilgisini çekti ve çok mutlu oldular. Kendileri de yapmak istediler ve daha fazla resim çizmeyi istediler. Çocuklar genellikle yaptıklarımızı görünce roman yazmaya, hikaye yazmaya ya da daha fazla resim çizmeye ilgi duymaya başladılar" dedi. Hayal güçlerinin çok geliştiğini belirten Bade, "Sınav haftasında özellikle çocukların morali yükselsin diye onlara 'Notable' adında yapay zekayla bir oyun yaptık. Onun dışında çizgi film yapmıştık. Çocukların çok hoşuna gitmişti. Bunlar çok hoşlarına gidince ben de onlar için bir şey yapmak istedim. Resim çizsinler gerçeğe dönüşsün ve canlansın istedim" dedi.

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'HER ŞEY BİR KAĞITLA BAŞLADI'

Okulda yaptığı çizimini animasyona çeviren 4'üncü sınıf öğrencisi Barış Çimen (10) de "Her şey bir kağıtla başlıyor. Kağıda hayal gücümüz ile resim çiziyoruz ve onu da öğretmenlerimiz ile Bade abla canlandırıyor. Ben de onlara yardım ettim. Bitmiş halini görünce çok mutlu oldum. Böyle hiçbir şey beklemiyordum. Gerçekten canlanmaz zannediyordum ve çok şaşırdım. 4'üncü sınıfa giden çocuklara bir süper kahraman dizisi yapmak isterim" diye konuştu.