İzmir'in Bornova ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmede tombala oynatıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin denetiminde kumar oynadığı belirlenen 63 kişiye toplam 731 bin 52 TL idari yaptırım cezası uygulanırken, işletme sahibi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi'nde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir işletmede yapılan denetimde tombala oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen toplam 63 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde toplam 731 bin 52 TL idari yaptırım cezası uygulandı. İşletme sahibi O.D. 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin adli işlemlerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda devam ettiği bildirildi.