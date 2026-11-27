İzmir’de bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla Balçova Kent Ormanı’nda yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "İzmir’de Sağlıklı Yaşam Ligi" projesi kapsamında bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Balçova Kent Ormanı’nda geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. Balçova Yeşilay Temsilciliği ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 2 bin öğretmen, öğrenci, okul yöneticisi, ilçe yöneticisi, Yeşilay temsilcisi ve vatandaş katıldı. İzmir İl Millî Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Doğru, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Yeşilay İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Osman Merze ve Murat Kaya ile ilçe milli eğitim şube müdürlerinin de katıldığı etkinlik, doğa yürüyüşüyle başladı.

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Dr. Ömer Yahşi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler, ellerindeki bayraklarla "Bağımsızlık ruhumuzda var", "Bağımlılığı reddediyoruz" ve "Bağımsızlık yolunda birlikteyiz" sloganları attı. Katılımcılar, yürüyüş boyunca bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık mesajları verdi. Etkinlikte katılımcılara hitap eden Dr. Ömer Yahşi, bağımlılıkla mücadelenin çocukların ve gençlerin geleceğini korumak adına ortak sorumluluk olduğunu belirtti. Çocukların ve gençlerin hiçbir bağımlılığın esiri olmadığı, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğin inşası için çalıştıklarını ifade eden Yahşi, mücadelenin yalnızca belirli kurumların değil, aileden okula, eğitimcilerden toplumun bütün kesimlerine kadar herkesin sorumluluğunda olduğunu söyledi. Okullarda öğrencilere akademik bilginin yanı sıra sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen çalışmalar da yürüttüklerini kaydeden Yahşi, güçlü bireylerin sağlıklı toplumların temelini oluşturduğunu vurguladı. Yahşi, "Yaşasın bağımsızlık, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Yeşilay" diyerek konuşmasını tamamladı.

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Doğa yürüyüşünün ardından katılımcılar gökyüzüne balonlar bıraktı. Sağlıklı ve bağımsız bir gelecek için umut mesajlarının verildiği etkinlikte Dr. Ömer Yahşi, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Okulda Yeşilay möşesi açıldı

Programın ikinci bölümünde Asil Nadir İlkokulu ve Ortaokuluna geçildi. Okulda hazırlanan "Yeşilay" köşesi düzenlenen törenle açıldı. Okul girişinde çiçeklerle karşılanan Dr. Ömer Yahşi, kurdele kesiminin ardından Yeşilay köşesini öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına açtı. Öğrencilerle köşede bir araya gelen Yahşi, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadeledeki rolü, sağlıklı yaşamın önemi ve bağımlılıklardan uzak bir hayatın gerekliliği hakkında sohbet etti. Yahşi, Yeşilay köşesinin hazırlanmasına katkılarından dolayı Okul Müdürü Burçak Akseki’ye de teşekkür etti.

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Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte, çocukların ve gençlerin sağlıklı, özgür ve bağımsız bireyler olarak yetişmesinde ailelerin, eğitim kurumlarının ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekildi.