İzmir Bridal Week'te, Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gelinlik tasarımları sergilendi. Dokuz öğrencinin drapaj tekniğiyle hazırladığı özgün çalışmalar ilgi gördü.

Gelinlik, damatlık ve abiye sektörünün yeni sezon koleksiyonları, İzmir'de ilki düzenlenen İzmir Bridal Week'te moda dünyasıyla buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 2426 Kasım tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilen fuarda, Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin hazırladığı gelinlik tasarımları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Dokuz öğrencinin imzasını taşıyan sergide, cansız mankenler üzerinde hazırlanan dört tam boy ve altı minyatür gelinlik tasarımı yer aldı. Genç tasarımcı adaylarının özgün çalışmalarından oluşan sergi, ziyaretçilerin ilgisini topladı.

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Öğrenciler, tasarımlarını kumaşı kağıt kalıp kullanmadan doğrudan cansız manken üzerinde iğneleme, katlama ve büzgü teknikleriyle şekillendirdikleri drapaj yöntemiyle hazırladı. Sürdürülebilir moda ilkeleri ile haute couture anlayışını bir araya getiren tasarımlar, gençlerin yenilikçiliklerini ve mesleki becerilerini ortaya koydu.

Organizasyon için özel tasarımlar

Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Zerrin Aslantaş, "12'nci sınıf öğrencilerimizin hazırladığı gelinliklerle İzmir Bridal Week'te yer aldık. Öğrencilerimiz, ders içerikleri kapsamında aldıkları drapaj eğitimiyle kazandıkları becerileri kullanarak bu organizasyon için özel tasarımlar hazırladı. Sergilenen her tasarımda öğrencilerimizin modaya duydukları tutkuyu ve genç bakış açılarını görmek mümkün. Okul yönetimimizin desteğiyle alan öğretmenleri olarak öğrencilerimizi fuara hazırladık. Çok sayıda firmanın ve sektör profesyonelinin yer aldığı bu organizasyonda bulunmak bizim için son derece kıymetli. Etkinlik, öğrencilerimizin sektörü ve yenilikleri yakından tanımaları, mesleki gelişimlerini desteklemeleri ve kariyer planlamalarına yön vermeleri açısından önemli bir fırsat sundu" dedi.

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"Kendi tasarladığım gelinliği ziyaretçilere sunma fırsatı buldum"

Öğrenciler de kendi tasarımlarının ulusal ve uluslararası sektör temsilcileriyle buluşmasından duydukları heyecanı paylaştı. Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Evin Kocabıyık, okul atölyesinde hazırladığı gelinliğin İzmir Bridal Week'te sergilenmesinin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, "17 yaşındayım. İzmir Bridal Week'e, okul atölyemizde tasarladığımız gelinlikleri sergilemek için geldik. Tasarladığım gelinliğin profesyonel bir organizasyonda yer alması ve emeğimi bu platformda sergilemek benim için hem gurur verici hem de mesleki gelişimime katkı sağlayan özel bir deneyim oldu" diye konuştu.

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"Tasarımımın bu fuarda sergilenmesinden mutluluk duydum"

Öğrencilerden Asmin Su Kırvaş, tasarımının İzmir Bridal Week gibi önemli bir organizasyonda sergilenmesinin kendisi için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Fuarda yer almak benim için çok değerli ve büyük mutluluk duyuyorum. Bu süreçte öğretmenlerimizin katkısı ve okulumuzun desteği çok büyük. Bu yıl lise son sınıfta okuyorum ve yükseköğrenimime moda tasarımı alanında devam etmek istiyorum. En büyük hedeflerimden biri de IF Wedding Fashion İzmir kapsamında düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'na katılıp derece elde etmek" dedi.

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"Hayalim kendi markamı oluşturmak"

Yağız Kocabıyık ise gelinlik tasarımında hayal gücünün önemine değinerek, "İzmir Bridal Week için özel bir gelinlik tasarladım. Tasarım sürecinde öncelikle hayal gücümü kullanarak modelimi zihnimde şekillendiriyorum. Ardından çizimini yapıyor, tasarıma uygun kumaş ve aksesuarları seçerek hayal ettiğim gelinliği gerçeğe dönüştürüyorum. Gelecekte kendi tasarımlarımla markamı oluşturmayı ve moda sektöründe özgün işler ortaya koymayı hedefliyorum" şeklinde konuştu.