Karşıyaka filede Denizli'yi ağırlıyor
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda Bahçelievler Belediyesi'ne 3-1 yenilerek 5'inci sıraya gerileyen Karşıyaka yarın evinde 3'üncü basamaktaki Denizli Büyükşehir Belediyespor karşısında galibiyet arayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 10'uncu hafta müsabakası saat 16.00'da başlayacak. Lider Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 17.30'da Yeşilyurt'a konuk olacağı grupta 13.00'te Eczacıbaşı-İzmir DSİ, 14.00'te Akhisar Bld-Vakıfbank, 16.00'da Altınordu-Bahçelievler Bld ve Bodrumspor-Bergama Bld maçları oynanacak.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda Bahçelievler Belediyesi'ne 3-1 yenilerek 5'inci sıraya gerileyen Karşıyaka yarın evinde 3'üncü basamaktaki Denizli Büyükşehir Belediyespor karşısında galibiyet arayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 10'uncu hafta müsabakası saat 16.00'da başlayacak. Lider Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 17.30'da Yeşilyurt'a konuk olacağı grupta 13.00'te Eczacıbaşı-İzmir DSİ, 14.00'te Akhisar Bld-Vakıfbank, 16.00'da Altınordu-Bahçelievler Bld ve Bodrumspor-Bergama Bld maçları oynanacak.
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