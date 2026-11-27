Ekipler, arazide dron ile yaptıkları aramada 515 kök Hint keneviri, 3 kilo 942 gram kubar esrar ele geçirdi.

İzmir'in Urla ilçesinde dron ile arazide yapılan aramada 515 kök Hint keneviri ile 3 kilo 942 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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