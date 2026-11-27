İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Karin Hernmarck, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni (İEÜ) ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile İsveç arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi, eğitim ve inovasyon alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesi ve uluslararası iş birliği fırsatları ele alındı. Rektörlük ziyaretinin ardından öğrencilerle buluşan Hernmarck, 'Innovation for Success' (Başarı İçin İnovasyon) başlıklı bir seminer verdi. Hernmarck, İsveç'in tarım ağırlıklı bir ekonomik yapıdan inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı bir ülkeye dönüşümünü anlattı.

REKLAM

Gençlerle bir araya gelmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Başkonsolos Karin Hernmarck, ülkelerin ekonomik ve toplumsal gelişiminde inovasyonun önemine dikkat çekerek, "İsveç'in bugün ulaştığı noktada eğitime, araştırmaya ve yenilikçi düşünceye verdiği önemin büyük payı bulunuyor. İnovasyonu yalnızca teknolojik gelişmelerle sınırlı görmüyor, sürdürülebilir kalkınmanın ve toplumsal refahın temel unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışın gelişmesinde üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve iş dünyasının birlikte hareket etmesi önemli bir rol oynuyor. Türkiye ile İsveç arasında eğitim, bilim ve inovasyon alanlarında geliştirilebilecek iş birliklerinin önemli fırsatlar sunduğuna inanıyorum. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelmekten ve ülkemizin bu alandaki deneyimlerini paylaşmaktan büyük memnuniyet duydum" diye konuştu.

REKLAM

"Uluslararasılaşma hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz"

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, "İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak bilgi üretiminde ve araştırmada küresel ölçekte değer oluşturmayı hedefliyor, uluslararasılaşma hedefimiz doğrultusunda kararlı adımlar atıyoruz. Güçlü akademik kadromuz, uluslararası bağlantılarımız ve disiplinler arası çalışma kültürümüzle dünyanın farklı noktalarındaki üniversiteler, araştırma kurumları ve sektör temsilcileriyle sürdürülebilir iş birlikleri geliştirme yetkinliğine sahibiz. Bu birikimimizi öğrencilerimize yeni fırsatlar sunmak, ortak araştırmalar geliştirmek ve bilimsel üretimimizi uluslararası ölçekte daha görünür kılmak için kullanıyoruz. İsveç'in inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki deneyimini de bu açıdan önemsiyoruz. Sayın Başkonsolos'un ziyaretini, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirecek, yeni akademik ve bilimsel iş birliklerine zemin hazırlayabilecek değerli bir buluşma olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"İnovasyon bir ekosistem meselesi"

İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu ise inovasyonun ülkelerin uzun vadeli rekabet gücünü belirleyen temel unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, "İsveç örneği bize inovasyonun yalnızca teknoloji veya araştırma yatırımlarıyla değil, eğitimden kamu politikalarına, girişimcilikten toplumsal kültüre uzanan güçlü bir ekosistemle geliştiğini gösteriyor. Özellikle enerji dönüşümü, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında karşı karşıya olduğumuz sorunlar, üniversitelerin bilgi üretmenin ötesinde çözüm geliştiren ve dönüşüme yön veren kurumlar olmasını gerektiriyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak araştırma, eğitim, girişimcilik ve toplumsal katkıyı birbirini besleyen alanlar olarak ele alıyoruz. Uluslararası iş birliklerini de bu yaklaşımın önemli bir parçası olarak görüyoruz" dedi.