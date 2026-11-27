İzmir'in Tire ilçesindeki kırsal mahallelerde eğitim gören 41 öğrenci, "Kırsaldan Denize" etkinliği kapsamında Foça'da balıkçı teknesiyle denize açılma imkanı buldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yeni Foça Su Ürünleri Kooperatifi işbirliğiyle etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda Tire ilçesindeki Başköy Ortaokulu öğrencileri, etkinlik için Foça ilçesinde ağırlandı.

Su ürünleri mühendisleri, öğrencilere sürdürülebilir balıkçılık, deniz ekosistemi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sağlıklı beslenmede balık tüketiminin önemi hakkında bilgi verdi.

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Kooperatif yetkililerinden balık avlama yöntemlerini, av araç ve gereçlerini ve balıkçılık mesleğini dinleyen çocuklar, ardından balıkçı teknesiyle denize açıldı.

Balıkçıların denizdeki mesaisine tanıklık eden öğrenciler, balık tutmayı da deneyimledi.

Çocuklara denizi ve balıkçılık kültürünü tanıtmayı, doğal kaynakları koruma bilinci kazandırmayı amaçlayan etkinlik, balık ekmek ikramıyla sona erdi.