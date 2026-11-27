İzmir'in kentsel kimliğini dönüştüren projelere imza atan Türkiye'nin öncü gelen gayrimenkul markalarından Folkart, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın (EFQM) geliştirdiği modelle yapılan değerlendirmede "EFQM Sürdürülebilir Performansta 5 Yıldız Belgesi" almaya hak kazandı. Değerlendirme sürecinde Türkiye Kalite Derneği (KalDer), Folkart'ın liderlik anlayışı, kurum kültürü, stratejik yönetimi, iş süreçleri, paydaşlarına oluşturduğu değer ve sürdürülebilir iş sonuçları açısından bütünsel olarak inceleme yaptı.

Folkart Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Metin Sancak, sürdürülebilir başarının güçlü bir vizyon, yönetim disiplini, ortak akıl ve sürekli gelişim kültürüyle mümkün olduğunu söyledi. Sancak, "Folkart'ın bugün ulaştığı nokta tesadüf değildir. Biz büyümeyi yalnızca ekonomik göstergelerle veya hayata geçirdiğimiz projelerle ölçmüyoruz. Büyümenin asıl değerini, kurumsal yetkinliklerimizi ne ölçüde geliştirdiğimizde, paydaşlarımıza ne kadar değer kattığımızda ve geleceğe ne kadar güçlü hazırlandığımızda görüyoruz" dedi.

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Kurumsal yönetimini geliştirmek amacıyla 2013'te Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın EFQM modelini uygulamaya başlayan Folkart, bu yıl "EFQM Sürdürülebilir Performansta 5 Yıldız Belgesi" almaya hak kazandı. İstanbul'da dün düzenlenen ödül töreninde ödülü Folkart Kalite Müdürü Mustafa Kemal Aydın, Folkart çalışanları ile birlikte aldı. Saya Holding bünyesinde yer alan Folkart'ın 5 yıldız seviyesine ulaşması, şirketin kurumsal gelişim ve sürdürülebilir performans yolculuğunda kaydettiği ilerlemeyi bağımsız bir değerlendirmeyle ortaya koyuyor.

"Folkart'ın bugün ulaştığı nokta tesadüf değildir"

Folkart Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Metin Sancak, "Sürdürülebilir başarı güçlü bir vizyon, yönetim disiplini, ortak akıl ve sürekli gelişim kültürüyle mümkün oluyor. Folkart'ın bugün ulaştığı nokta tesadüf değildir. Biz büyümeyi yalnızca ekonomik göstergelerle veya hayata geçirdiğimiz projelerle ölçmüyoruz. Büyümenin asıl değerini; kurumsal yetkinliklerimizi ne ölçüde geliştirdiğimizde, paydaşlarımıza ne kadar değer kattığımızda ve geleceğe ne kadar güçlü hazırlandığımızda görüyoruz" diye konuştu. Sancak, 2013 yılından bu yana EFQM modelini yönetim yolculuğumuzda önemli bir rehber olarak benimsediklerini vurgulayarak, "Bu model kendimizi objektif ölçütlerle değerlendirmemize, gelişim alanlarımızı belirlememize ve geleceğimizi sistematik bir anlayışla şekillendirmemize imkan sağlıyor" dedi.

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"Liderlik, ortak aklı harekete geçirebilmektir"

Metin Sancak, Folkart'ın yönetim anlayışının merkezinde kapsayıcı liderliğin, katılımcı kurum kültürünün ve paydaş memnuniyetinin yer aldığını belirtti.

"Bizim için liderlik, insanları ortak bir amaç etrafında buluşturmak, farklı fikirleri dinlemek ve herkesin kurumun geleceğine katkı sağlayabileceği bir çalışma kültürü oluşturmaktır" ifadelerini kullanan Sancak, şöyle devam etti:

"Müşterilerimizin güveni ve memnuniyeti, çalışanlarımızın aidiyeti ve gelişimi, iş ortaklarımızın bizimle birlikte büyümesi, hissedarlarımız için oluşturduğumuz sürdürülebilir değer ve topluma sağladığımız katkı, başarımızın ayrılmaz parçalarıdır. Biz sadece yapılar inşa etmiyor, geleceği yönetecek bir kurum kültürü inşa ediyoruz."

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"Beş yıldız bir varış noktası değil, yeni bir sorumluluktur"

Folkart'ın EFQM yolculuğunda daha önce üç ve dört yıldız aldığını, ayrıca özel sektör kategorisinde Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü'nü kazandığını hatırlatan Sancak, "Mükemmellik, ulaşılıp tamamlanan bir hedef değil, sürekli gelişimi esas alan bir yönetim anlayışıdır. Aldığımız beş yıldızı geleceğe karşı üstlendiğimiz yeni bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, EFQM komitemize, iş ortaklarımıza, güvenleriyle bizi daha iyisini yapmaya teşvik eden müşterilerimize ve değerlendirmeleriyle gelişimimize katkı sağlayan KalDer ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Liderlikten iş sonuçlarına yedi ölçüt

EFQM modeli, bir şirketin hedefleriyle sahada elde ettiği sonuçlar arasındaki bağı yedi ölçüt üzerinden değerlendiriyor. Şirketin stratejisini nasıl belirlediği, yöneticilerin nasıl bir çalışma kültürü oluşturduğu ve çalışanlarla iş ortaklarını karar süreçlerine nasıl kattığı inceleniyor. Ürün ve hizmetlerin müşterilere sağladığı uzun vadeli fayda, şirketin değişen şartlara uyum sağlama becerisi ve performansını zaman içinde nasıl geliştirdiği de değerlendirmede ağırlık taşıyor.

Değerlendiriciler, şirketin sunduğu verileri saha ziyaretinde yöneticiler ve çalışanlarla yaptıkları görüşmelerle birlikte ele alıyor. Hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı ve elde edilen sonuçların sürekliliği, şirketin yıldız derecesini belirliyor.