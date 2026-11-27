EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde Sungurlu Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Altekma yarın deplasmanda İBB Spor ile karşılaşacak. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde saat 16.30'da başlayacak 8'inci hafta mücadelesini Erdan Akıncı, Yusuf Kaynar hakem ikilisi yönetecek.

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