2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sebatspor ve Adana Demirspor (D) maçlarını kazanıp zirve yarışında yeniden iddialı duruma gelen Aliağa Futbol yarın sahasında GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Aliağa FK'da stoper Sergen Piçinciol sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Aliağa FK takımı haftaya 29 puanla 3'üncü sırada girerken, Kastamonuspor ise 5 puan toplayıp 15'inci basamakta yer aldı.

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