İzmir Büyükşehir Belediyesi, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Kültürpark'taki tatbikatta deprem, yangın ve şüpheli paket senaryoları eş zamanlı canlandırıldı. Tahliyeden yaralı kurtarmaya, kimyasal bulaşa maruz kalan kişinin arındırılmasından güvenli alanların oluşturulmasına kadar müdahale süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesini güçlendirmek amacıyla Kültürpark'ta kapsamlı bir tatbikat yaptı. 2 ve 3 No'lu hollerdeki tatbikatta deprem, yangın ve kimyasal sızıntı riski taşıyan şüpheli paket senaryoları birlikte canlandırıldı. Ekipler, afet anında koordinasyon ve müdahale süreçlerini sahada uyguladı. Tatbikata İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi, İtfaiye, Eşrefpaşa Hastanesi ile AFAD ekipleri katıldı. Tatbikat, hızlı müdahale ve kurumlar arası koordinasyonun afetlerdeki önemini ortaya koydu.

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Önce deprem, ardından yangın

6,6 büyüklüğünde deprem senaryosuyla başlayan tatbikatta personel, ilk olarak "çökkapantutun" hareketini uyguladı. Sarsıntının ardından tahliye hazırlıkları sürerken çay ocağında yangın çıktı. İlk müdahale ekiplerinin yangını söndürememesi üzerine personel binayı tahliye etti. İtfaiyeye haber verilirken elektrik ve gaz akışı kesildi. 7 dakika içinde tahliye tamamlandı. Binaya giren itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken kurtarma ekipleri içeride mahsur kalan beş yaralıyı çıkardı.

Şüpheli pakete KBRN müdahalesi

Tatbikatın bir diğer aşaması, üçüncü holde şüpheli paket bulunduğu ihbarıyla başladı. Muhtemel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı harekete geçen AFAD ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak sıcak, ılık ve soğuk alanlar oluşturdu. Kimyasal bulaşa maruz kaldığı varsayılan personel güvenli alana alınarak arındırıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Arındırmada kullanılan suyun çevreye yayılmadan kontrollü biçimde toplanması da uygulamalı olarak gösterildi.

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"Kurum hafızasını canlı tutuyoruz"

İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürü Şenol Dereköy, KBRN tatbikatlarının zorlu uygulamalar arasında yer aldığını belirterek kimyasal ve benzeri tehditlerin geniş alanları etkileyebildiğine dikkat çekti. Bu tür olaylarda kurumlar arası koordinasyonun büyük önem taşıdığını vurguladı. Tatbikatların ekiplerin bilgilerini güncel tutmasını ve yeni personelin deneyim kazanmasını sağladığını ifade eden Dereköy, "Bu tatbikatlarla kurum hafızasını canlı tutuyoruz. Teorik olarak herkesin bildiği konular var ancak uygulama aşaması çok farklı. Kimyasal bulaşa maruz kalan bir kişinin nasıl arındırılacağını uygulamalı olarak gördük. Personelimiz de deneyim kazandı. Böyle bir olay yaşandığında nasıl davranacaklarını bilir hale geliyorlar" dedi. Dereköy, afet anında yaşanan panik ve telaşın yanlış davranışlara yol açabileceğini belirterek vatandaşların doğru müdahale yöntemlerini öğrenmesinin ve çevredekileri uyarmasının tehlikenin büyümesini önlemede önemli olduğunu söyledi.

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"Şüpheli pakete dokunmayın, 112'yi arayın"

Afete Hazırlık Şube Müdürlüğü'nde görevli Levent Bilgehan, afetlere hazırlığın kurumların müdahale kapasitesinin yanı sıra yurttaşların da doğru davranış biçimlerini öğrenmesini gerektirdiğini belirtti. Afet çantasının önemine dikkat çeken Bilgehan, "Yurttaşlarımızın 72 saat boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir afet çantası hazırlamaları çok önemli. Afet anında panik yaşamamak için önceden hazırlıklı olmak gerekiyor" dedi. Şüpheli paketlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bilgehan, "Sokakta, apartmanda, alışveriş merkezinde ya da sinemada şüpheli bir paket görenler kesinlikle dokunmamalı, uzaklaşmalı ve 112'yi aramalı. Koku duyulması veya nefes almakta zorlanılması durumunda alan hemen terk edilmeli. Çevredeki kişiler de tehlikeye karşı uyarılmalı" diye konuştu.