Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, hayatı kolaylaştıracak çözümler üreten birbirinden ilginç projelerini sergiledi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü'nün 20252026 akademik yılında gerçekleştirilen öğrenci projelerinden bir seçkinin sunulduğu sergide, kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren ve estetikle işlevselliği bir araya getiren projeler ziyaretçilerden tam not aldı. Projelerde sürdürülebilirliği destekleyen geri dönüşümsel tasarımlar dikkat çekti.

Atık kumaştan modüler oyuncak

ID 3337 Tasarımda Sürdürülebilirlik dersi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ozan Avcı'nın yürütücülüğünde Arpej Esensoy, Sıla Okan, Tuna Dinçer ve Sarp Ayranpınar'ın hazırladığı sürdürülebilirlik için atık kumaşlardan 36 yaş arası çocuklar için modüler oyuncak projesi Blox, çocukların kendi hayal güçlerine göre oyunlar ve yapılar oluşturmasına imkan sağlıyor. Ayrıca bloklar ve cırt cırtlı yüzeyler birbirinin yerine kullanılabildiği için kişiselleştirilebiliyor.

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Yosun kirliliğine teknolojik çözüm

Sucul bitki kirliliğini ekonomik değere dönüştüren teknoloji odaklı döngüsel bir sistem olan Thalasso'da, triton pod balıkçı teknelerine kolayca monte edilebilen, otonom özelliklere sahip fiziksel bir hasat birimi olarak çalışıyor. Sistem, balıkların yoğun alg kütleleri nedeniyle solungaçlarının tıkanarak boğulmalarını engellerken, yosundan kaynaklanan ekipman kaybını önlemeyi ve ekonomik değeri yüksek türlerin varlığının devamını amaçlıyor.

INDD 3302 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu 4 dersi kapsamında Mehmet Ege Erbil, Tuana Nehir Baran, Yağmur Karaaslan ve Arda Başa tarafından hazırlanan

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projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Selen Devrim Ülkebaş Tüzen, yarı zamanlı Öğr. Gör. Sabri Mert Arık, yarı zamanlı Öğr. Gör. Tufan Akbay, yarı zamanlı Öğr. Gör. Anıl Konuşkan, Araş. Gör. Beyza Sunca yaptı.

Seradan sofraya akıllı takip

Seradan kafeteryaya uzanan sistem olan Trıvox, öğrencilerin hasat ettiği ürünü, aynı araçla tartan, kaydeden ve bisikletle dolaşıma sokan pratik bir kampüs gıda çözümü sunuyor. Gıda güvenliğini artırmayı hedefleyen proje, Beyza Nur Dovalıoğlu, Nazlıcan Ulukaya, Onur Sözen ve Umut Arslan tarafından hazırlandı. INDD 3302 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu 4 dersi kapsamında projenin yürütücülüğünü ise Doç. Dr. Selen Devrim Ülkebaş Tüzen, yarı zamanlı Öğr. Gör. Sabri Mert Arık, yarı zamanlı Öğr. Gör. Tufan Akbay, yarı zamanlı Öğr. Gör. Anıl Konuşkan, Araş. Gör. Beyza Sunca yaptı.

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Akıllı egzersiz aleti Mov

Seçil Karaorman tarafından diploma projesi olarak tasarlanan Mov, kişiselleştirilebilir akıllı bir spor aleti olma özelliği taşıyor. Kolay kurulumu ile kullanıcının spor yapmak için hazırlık yükünü azaltan tasarım, ev ortamının gerektirdiği mekânsal ihtiyaçları karşılarken, rehber eşliğinde optimal egsersiz sunuyor. Projenin yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Sevi Merter, yarı zamanlı Öğr. Gör. Ece Sıdıka Güçer, Araş. Gör. Atabey Güneç üstlendi.