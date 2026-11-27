3'üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma hedefindeki Altay'da son 2 maçın sonunda futbolculara tepki gösteren taraftarlar, siyah-beyazlı takımı yemek organizasyonunda misafir ederek buzları eritti. Bursa Yıldırım FK ve Gaziemir SK mağlubiyetlerinin ardından oyuncuları uyaran siyah-beyazlı taraftarlar, pazar günü iç sahada oynanacak kritik Kepez Spor randevusu öncesi takıma moral verdi.

Altaylı taraftarların yaptığı açıklamada, "Futbolcularımızı semtimiz Alsancak'ta misafir ettik. Aynı sofrada buluştuk, sezonun geri kalanını konuştuk. Çocuklarımızdan son düdüğe kadar mücadele edeceklerinin sözünü aldık. Pazar günü Kepez maçında tek ses olup rakibe sahayı dar etmek için bütün Altaylıları Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na bekliyoruz. Bizim çocuklarımız, bizim mücadelemiz" mesajı verildi.