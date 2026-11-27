Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Gürcistan’ın Batum kentinde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel BeerSheva arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde ve sonrasında Beşiktaş taraftarlarına yönelik yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Taraftarlara yönelik müdahaleyi kınayan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürcistan’da Beşiktaşlı taraftarlarımıza yönelik gerçekleşen çirkin müdahaleyi şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş taraftarlarının sergilediği tutuma destek veren Kasapoğlu, "Bu gece Batum’da zalimlere karşı gösterilen asil tavrı Beşiktaşlı kardeşlerimizin şahsında Türkiye'mizin onurlu ve kararlı duruşunun müstesna bir örneği olarak görüyoruz. Yürekten kutluyor, en güçlü desteğimi paylaşıyorum" dedi.

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Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel BeerSheva'yı 21 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından da bir paylaşım yapan Kasapoğlu, "Küstahlığa en okkalı cevabı sahada veren Beşiktaş'ımızı yürekten kutluyorum. Haksızlık karşısında tek yürek olan, en asil değerlerin timsali güzide kulüplerimizi de gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.