Karşıyaka'da 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın, geçen hafta Alanya 1221 filelerini havalandırarak profesyonel kariyerindeki ilk golünü atmanın sevincini yaşadı. İzmir temsilcisindeki ikinci sezonunu geçiren genç futbolcu, 3'üncü Lig'de 44 kez görev yaptı. Fenerbahçe'de profesyonel olan Samet, önceki sezon 3'üncü Lig'de Balıkesirspor formasını terletmişti.

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