İzmir'de kumar oynayan 63 kişiye 731 bin 52 lira ceza kesildi
İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 63 kişiye toplam 731 bin 52 lira ceza kesildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 63 kişiye toplam 731 bin 52 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi'nde ruhsatsız bir işletmede yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda 63 şüpheli suçüstü kumar oynarken yakalandı. Ekipler, kumar oynayan 63 kişiye toplam 731 bin 52 lira idari para cezası kesti.
İşletme sahibi O.D'ye "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem yapıldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.