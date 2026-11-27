Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan, bir öğrencinin kesici ve delici aletle düzenlediği saldırıda yaralandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doğan'a saldıran kişinin üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi.

Üniversite personeli ve öğrencilerin müdahale ettiği saldırgan, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Doğan, tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Doğan'ın, başhekim ve hastane yönetimi tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Ege Üniversitesi olarak hocamıza yönelik bu saldırıyı ve şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyoruz. Üniversitemizde şiddete hiçbir koşulda müsamaha gösterilemez. Prof. Dr. Aysun Doğan'a ve mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.