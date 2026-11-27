İZMİR’in Bornova ilçesinde kendilerini polis gibi tanıtarak yaşlı çifti FETÖ suçlamasıyla korkutup 250 gram külçe altın, 5 bilezik ve 2 Ata altınını alarak dolandıran 3 şüpheli, aynı gün içerisinde yakalandı. Ziynet eşyaları sahiplerine eksiksiz teslim edilirken, şüpheliler tutuklandı.

Olay, 25 Kasım’da ilçede meydana geldi. İddiaya göre yaşlı çifte, kendilerini polis gibi tanıtan ve 'Diyarbakır’da FETÖ olaylarına karıştınız diye korkutan' şüpheliler, para getirmeleri karşılığında onları soruşturma dışında tutacakları yalanıyla kandırdı. Şüphelilerle buluşan çift 250 gram külçe altın, 5 bilezik, 2 Ata altını verdi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift emniyete giderek şikayetçi oldu.

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Bunun üzerine Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen K.K., M.B. (32) ve M.A. (43) aynı gün yakalandı.

Şüphelilerden 2’sinin adreslerinde yapılan aramalarda; 250 gram külçe altın, 5 bilezik, 2 Ata altını, 1 hassas terazi, 25 gram metamfetamin ve 25 sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.