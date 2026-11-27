Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 27.11.2026 - 22:43 Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.
Takım çalışmasına yönelik oyun ile devam eden antrenman ayak tenisiyle tamamlandı.
Göztepe ile Trabzonspor, 30 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ