İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bornova ilçesinde uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla sera düzeneği kurulduğu tespit edilen ikamete operasyon düzenlendi. Adreste gerçekleştirilen aramalarda 18 kök Hint keneviri bitkisi ile kenevir yetiştirilmesinde kullanılan materyaller ele geçirildi.

İzmir’in Bornova ilçesinde uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla sera düzeneği kurulan bir adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 18 kök Hint keneviri bitkisi ile kenevir yetiştirilmesinde kullanılan materyaller ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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