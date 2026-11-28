İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Temiz Körfez" hedefiyle sürdürdüğü dip tarama çalışmalarında 1 milyon 655 bin ton dip çamuru deniz tabanından çıkarıldı. Bu miktar, 25 ton kapasiteli 66 bin 200 hafriyat kamyonunun taşıyabileceği yüke karşılık geliyor. Çalışmalar, 6 gemi ve 150 personelle devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nde bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı dip tarama ve derinleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Körfez'de su dolaşımını artırmak, sığlaşmayı önlemek ve deniz ekosistemini iyileştirmek amacıyla 16 Aralık 2024'te başlatılan çalışmalarda 1 milyon 655 bin ton malzeme çıkarıldı. Son bir ayda çıkarılan dip tarama malzemesi ile 151 bin 215 ton oldu. Mavişehir'de Peynircioğlu Deresi'nin denize açıldığı noktadaki çalışmaların tamamlanmasının ardından gemiler Körfez'in kuzey aksına yönlendirildi. Çiğli Sasalı açıklarında deniz tabanında biriken çamur Körfez'den uzaklaştırılıyor.

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2030 santimetrelik derinlik 4 metreye çıkarılıyor

Çiğli Sasalı'nın yaklaşık 1,5 deniz mili açığında sürdürülen çalışmalarda, bazı noktalarda 2030 santimetreye kadar düşen su derinliği artırılıyor. Deniz tabanında yıllar içinde biriken malzemenin temizlenmesiyle bölgede 4 metre derinliğinde bir kanal açılması hedefleniyor. Kanal sayesinde Körfez'in kuzey aksındaki doğal su dolaşımının güçlendirilmesi ve deniz ekosisteminin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Körfez'de 6 gemi ve 150 personel görev yapıyor

Dip tarama çalışmaları, iki çamur kazı ve dört çamur taşıma gemisinden oluşan altı gemilik filo ve 150 personelle sürdürülüyor. Deniz tabanından kazı gemileriyle çıkarılan malzeme, taşıma gemilerine yüklenerek izinli döküm alanına götürülüyor. Kazı, yükleme, taşıma ve döküm işlemleri koordineli şekilde yürütülüyor.

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Hedef 4 milyon ton

İzmir Körfezi'nden bugüne kadar çıkarılan 1 milyon 655 bin ton dip tarama malzemesi, 25 ton yük taşıma kapasiteli 66 bin 200 hafriyat kamyonunun taşıyabileceği miktara karşılık geliyor. Toplam 4 milyon tonluk tarama hedefine ulaşıldığında ise aynı kapasitedeki 160 bin hafriyat kamyonunu dolduracak miktarda dip çamuru Körfez'den uzaklaştırılmış olacak.

Temiz Körfez için çok yönlü mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez'in iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını dip taramayla sınırlı tutmuyor. Atık su arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılması ve altyapısının güçlendirilmesi, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması, Körfez'e ulaşan derelerin temizlenmesi ve ıslah edilmesiyle kara kaynaklı kirliliğin önüne geçilmesi hedefleniyor. İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'in simgesi Körfez'i daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.