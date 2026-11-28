MANİSA'nın Soma ilçesinde, baklagiller ailesine ait yeni bir fiğ türü keşfedildi. Küçük, açık leylak renkli çiçekleri ve tüysüz küçük fasülyemsi meyveleri olan endemik türe, 'Soma fiği' adı verildi.

Soma ilçesine bağlı Sarıkaya yöresinde, baklagiller ailesine ait yeni bir fiğ türü keşfedildi. İlk örnekleri Mayıs 2021'de toplanan türe, keşfedildiği ilçeden hareketle 'Vicia somaensis' bilimsel adı verildi. Bitkinin Türkçe adı 'Soma fiği' olarak belirlendi. Küçük, açık leylak renkli çiçekleri ve tüysüz küçük fasulyemsi meyveleri olan Soma fiği, Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve doktora öğrencileri Tuğkan Özdöl ile Aşkın Öykü Çimen'in, fiğler üzerine çalışan Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Tekşen ile yürüttükleri ortak çalışmayla bilim dünyasına tanıtıldı.

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BİTKİYE İLK DEFA 2021 YILINDA RASTLANILDI

Son keşifleri olan Soma fiğini Manisa'nın Soma ilçesinde Sarıkaya bölgesinde yaptıkları saha çalışmaları sırasında bulduklarını söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, bitkiye ilk defa 2021 yılında rastladıklarını vurgulayarak, "Sarıkaya bölgesinde bugüne kadar rastlamadığımız halk arasında fiğ olarak bilinen, bilimsel ismi Vicia olan bu cinsten bir bitki gözümüze çarptı ve bitkinin farklı olabileceğini düşündük. Yaptığımız literatür taramalarında, bitkinin günümüze kadar Vicia cinsi altında bulunan türler arasında yer almadığını fark ettik. Konu uzmanlarından Prof. Dr. Mehtap Tekşen ile irtibata geçtik ve beraber bir çalışma yaptık. Bu çalışmayla beraber bilimsel adıyla 'Vicia somaensis' ve Türkçe adı 'Soma fiği' olarak bilim dünyasına tanıtıldı" ifadelerinde bulundu.

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‘GENİŞ YAYILIM GÖSTERMİYOR’

Dünyada yaklaşık 250 fiğ türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hasan Yıldırım, 'Soma fiği' ile ülkemizde 62 tane türün literatüre girdiğini dile getirdi. Soma fiğinin dünyada sadece Sarıkaya bölgesinde bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, “Nokta endemiği denilen, sadece o bölgede bulunan endemik bir tür. Geniş yayılış göstermiyor” dedi.

'KRİTİK DÜZEYDE TEHLİKE ALTINDA'

Bitkinin bulunduğu bölge açısından kritik bir noktada olduğunu aktaran Prof. Dr. Hasan Yıldırım, “Soma, kömür yataklarının, maden işletmelerinin bulunduğu bir alan. Sarıkaya'da kömür yataklarının arasında saklı bir cennet şeklinde kalmış küçük bir alan. Bitkimizi bu alanda keşfettik. Yaklaşık 1200 metrekarelik bir alanda yayılış gösteren, 250-300 civarında köke sahip, dünyada sadece burada bulunuyor ve gerçekten de kritik düzeyde tehlike altında. Maden yatağının Sarıkaya bölgesine doğru ilerlemesi durumunda maalesef bu bitkimizin yok olacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda koruma çalışmalarının da hızla başlatılması gerektiğini düşünmekteyim" diye konuştu.