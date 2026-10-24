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        Aliağa eski Belediye Başkanı Ali Ayhan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir'in Aliağa ilçesinde 19771980 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ali Ayhan Bayrak (88) son yolculuğuna uğurlandı .

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Aliağa eski Belediye Başkanı Ali Ayhan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir'in Aliağa ilçesinde 19771980 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ali Ayhan Bayrak (88) son yolculuğuna uğurlandı .

        Eski Belediye Başkanı Bayrak'ın cenazesi Merkez camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Aliağa Kabristanlığına toprağa verildi.

        Cenaze namazına Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk'ün yanı sıra ailesi ve sevenleri ile vatandaşlar katıldı.

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