Aliağa eski Belediye Başkanı Ali Ayhan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'in Aliağa ilçesinde 19771980 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ali Ayhan Bayrak (88) son yolculuğuna uğurlandı .
Giriş: 24.10.2026 - 15:29 Güncelleme:
İzmir'in Aliağa ilçesinde 19771980 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ali Ayhan Bayrak (88) son yolculuğuna uğurlandı .
Eski Belediye Başkanı Bayrak'ın cenazesi Merkez camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Aliağa Kabristanlığına toprağa verildi.
Cenaze namazına Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk'ün yanı sıra ailesi ve sevenleri ile vatandaşlar katıldı.
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