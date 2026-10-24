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        İzmir Kültür Yolu Festivali kapılarını açtı

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek İzmir Kültür Yolu Festivali 4'üncü kez kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "11 noktada 303 etkinlikle 9 gün boyunca tüm İzmirlileri sanatla iç içe çok özel bir festivale davet ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:21 Güncelleme:
        İzmir Kültür Yolu Festivali kapılarını açtı

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek İzmir Kültür Yolu Festivali 4'üncü kez kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “11 noktada 303 etkinlikle 9 gün boyunca tüm İzmirlileri sanatla iç içe çok özel bir festivale davet ediyoruz” dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek İzmir Kültür Yolu Festivali 4'üncü kez kapılarını açtı. Festivalin 24’üncü durağı olan İzmir'de açılış programı İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda düzenlendi. Açılışa İzmir Valisi Süleyman Elban, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kent protokolü katıldı. Bakan Yardımcısı Yazgı, İzmir'de festival heyecanı yaşandığını söyleyerek, “İzmir için büyük mesai harcadık. Kültür Yolu Festivali'ne katılacak olan misafirlerimiz için güzel programlar hazırladık. Tiyatrodan operaya, çocuklarımız için etkinliklerden şiirlere, sergilere kadar birçok etkinliğimiz var. 11 noktada 303 etkinlikle 9 gün boyunca tüm İzmirlileri sanatla iç içe çok özel bir festivale davet ediyoruz” dedi.

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        'GASTRONOMİ ANLAMINDA EŞSİZ BİR ŞEHİR'

        Yazgı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Bu seneki Kültür Yolu Festivallerimizin ana temalarından bir tanesi festivali gerçekleştirdiğimiz şehirlerdeki gastronominin tanıtımıydı. Çünkü çıkış noktamız şuydu: Marka şehirleri üretmek ve tanıtmak. İzmir'in turizmini tanıtmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Çünkü hem kültürel hem arkeolojik hem de kültür varlığı zenginliği anlamında çok özel bir şehir. Gastronomi anlamında eşsiz bir şehir. Ege mutfağının tüm özelliklerini burada bulabiliyoruz. Boyozumuz, zeytinyağlılarımız, mezelerimiz var. Her şeyiyle çok özel bir şehir ve bunu tüm Türkiye'ye, dünyaya da tanıtmak istiyoruz. 110 lezzet noktası oluşturduk ve bu noktalarda Kültür Yolu Festivali'ndeki ziyaretçilerimizi çok güzel anılarla birlikte, çok güzel tatlarla da uğurlamak istiyoruz.”

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        'İZMİRLİLER SANATA DOYACAK'

        İzmir Valisi Süleyman Elban ise festivalin Cumhuriyet Bayramı haftasına denk gelmesinin çok özel bir anlam ifade ettiğini söyleyerek, “Her yıl yeni etkinlikler, çalışmalar ve yeni faaliyetlerle Kültür Yolu Festivali daha da gelişiyor, büyüyor, ilgi ve katılım artıyor. Ekim sonunda Cumhuriyet Bayramı haftası geldiğinde Kültür Yolu Festivali de ilgiyle beklenen, özlenen ve bir an evvel başlaması arzu edilen bir festival haline geldi" dedi. Festivalde opera, bale, tiyatro, konser, sergi, tiyatro, çalıştay ve söyleşiler olduğunu dile getiren Vali Elban, "Bunun dışında bu yıl İzmir'in zeytinyağlısından tencere yemeklerine, sokak lezzetlerinden kahvaltılığına kadar gastronomisinin tanıtıldığı bir gastronomi bölümü de etkinlikler içerisinde konuldu. İlimizde 80'den fazla noktada hem ilimizin hem ülkemizin çok kıymetli şefleri yapılan yemekleri, sokak lezzetlerini, üretilen ürünleri ve kullanılan malzemeleri hem insanımıza hem dünyaya tanıtacaklar. İlimizde çok farklı kültürlerden gelen, geniş bir mutfağımız var. Bu güzel mutfağı insanımıza ve tüm dünyaya şeflerimiz, gastronomi yazarlarımız, diyetisyenlerimiz ve ilgili uzmanlarımız tanıtacaklar. Bu tanıtımı yaparken de ilimizin kültürü, gelenekleri, tarihi de bir şekilde tanıtılmış olacak" ifadelerini kullandı.

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        'GENÇ KUŞAKLARA AKTARMAK İSTİYORUZ'

        Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Kültür Sanat Fabrikası'nda, Alsancak Garı'nda, Bornova Kültür Merkezi'nde, Gündoğdu Meydanı'nda ve birçok alanda farklı kültürel etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerin yanında insanlarımıza hoşça vakit geçirmek, sanata doyurmak için çalışırken aynı zamanda ilimizin kültürünü, değerlerini, geleneklerini de hem tanıtmak istiyoruz hem de genç kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bu kapsamda Gündoğdu Meydanı'nda çocuklarımızla ilgili de bir alan yaptık. Gastronomiden sanata, konserden, eğlenceye, halk oyunlarından diğer sanatsal faaliyetlerimizi, geleneklerimizi genç kuşaklarımıza aktarmak istiyoruz. Onlar da bu etkinlikler dizisinin tamamını orada bir mini etkinlikler olarak yapacaklar, kültürü öğrenecekler, özümseyecekler. İnşallah onlar da bizim yaptığımız gibi kendinden sonraki kuşaklara öğrendikleri özel kültürü, İzmir'in geleneğini, kültürünü, tarihini aktaracaklar. Bu 1 hafta boyunca bir önceki Kültür Yolu Festivali'nde olduğu gibi İzmirliler ve İzmir'e gelen herkes sanata, kültüre, sanatsal etkinliğe, resme, sergiye, sanatsal çalıştaylara doyacaklar. Bunun dışında da yapılan gastronomi etkinlikleriyle mideleri ve damakları da çok özel lezzetlerle tanışacak.”

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        Protokol, festival kapsamında açılan Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi, Yaşayan Miras: İzmir Sergisi', Aselsan: İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu Sergisi, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi, Sır Resim Sergisi'ni ziyaret ederek serginin açılış kurdelesini kesti.

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