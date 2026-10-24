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        İzmir'de 5 kişinin öldüğü lokantadaki patlamaya ilişkin sanıklar yeniden yargılanacak

        İZMİR'in Torbalı ilçesinde şırdan satılan lokantada 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamada sanıklar Mustafa Koç'un 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden Kul'un 8 yıl 4 ay, tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce'nin 364 bin lira para cezası aldığı karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme, yargılama sürecinde alınan bilirkişi raporlarındaki çelişkilerin giderilmesi ve bilinçli taksirin tartışılması gerektiğine hükmedip dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:21 Güncelleme:
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü lokantadaki patlamaya ilişkin sanıklar yeniden yargılanacak

        İZMİR'in Torbalı ilçesinde şırdan satılan lokantada 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamada sanıklar Mustafa Koç'un 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden Kul'un 8 yıl 4 ay, tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce'nin 364 bin lira para cezası aldığı karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme, yargılama sürecinde alınan bilirkişi raporlarındaki çelişkilerin giderilmesi ve bilinçli taksirin tartışılması gerektiğine hükmedip dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

        Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satılan iş yerinde, 30 Haziran 2024'te saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina büyük hasar gördü, çevredeki 10 binanın ise camları ve çerçeveleri kırıldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından restorandaki malzemelere incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yaptı. Görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma yürüttü.

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        'KARAR ÇIKTI'

        Patlamanın ardından tüp değiştirdiği öne sürülen Mustafa Koç ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi Gülden Kul, tutuklandı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu belirlendi. 29 Mayıs 2024'te belediyeye ruhsat başvurusunda bulunan işletme sahibi Gülden Kul'un ifadesinde, tüpü değiştirdiğini ve herhangi bir sorunun olmadığını söylediği belirtildi. Tüpü değiştiren Mustafa Koç'un ise ifadesinde, uygun işlem yaptığını söylediği kaydedildi.

        Olayla ilgili soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Savcı, Gülden Kul ve Mustafa Koç ile olayda ihmali bulunduğu belirtilen tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu tutuksuz sanık Osman İnce hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sırasında sanıklardan Gülden Kul, ev hapsiyle tahliye edildi. 12 Kasım 2025 yılında görülen karar duruşmasında tüpü değiştiren Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden Kul'a 8 yıl 4 ay, tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce'ye ise 2,5 yıl hapis cezası verildi. İnce'ye verilen hapis cezası 364 bin TL para cezasına çevrildi.

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        'KUSUR DURUMLARI HAKKINDA DEĞERLENDİRME YOK'

        Avukatların itirazları üzerine dosya istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19'uncu Ceza Dairesi, Gülden Kul yönünden İTÜ öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinden alınan raporun yeterli ve hukuki incelemeyi içermediğine kanaat getirdi. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aldırılan bilirkişi raporunun dosya kapsamına ve oluşa uygun olduğu belirtilerek soruşturma aşamasındaki bilirkişi heyeti raporuna itibar edildiği, Mustafa Koç yönünden ise Gülden Kul ile ilgili değerlendirme ile çelişki oluşturacak şekilde İTÜ öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinden alınan raporunda esas alındığı vurgulandı. Osman İnce'nin yönünden ise soruşturma aşamasında alınan ek bilirkişi raporu ile birlikte İTÜ öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinden alınan raporun esas alındığı, sanıkların kusur durumları hakkında değerlendirmenin yer almadığı belirtildi.

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        'BİLİNÇLİ TAKSİRİN TARTIŞILMASI GEREKİR'

        Ceza Dairesi, olayda sanıklara, ölenlere veya üçüncü bir şahsa yöneltilmesi mümkün bir kusur bulunup bulunmadığı, var ise kusurun derecesinin ne olduğu hususunda rapor alınmasından sonra sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmediğini karar verdi. Ceza Dairesi, üniversitelerin teknik fakültelerinde kimya, makine, metalurji ve malzeme mühendisliği, petrol ve doğal gaz ile inşaat mühendisliği bölümlerinde görevli aynı zamanda iş ve sosyal güvenlik uzmanı da olan konusunda uzman öğretim üyelerinden oluşacak 5 kişilik bilirkişi heyetinde rapor alınmasından sonra sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Öte yandan Koç ve Kul'un eylemlerinin bilinçli taksir boyutuna ulaşıp ulaşmadığının tartışılması gerektiğinin de altı çizildi.

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        'YENİDEN YARGILANACAKLAR'

        Torbalı Kaymakamlığı'nca belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verdiğini belirtilirken, söz konusu görevliler hakkındaki soruşturmanın akıbetinin araştırılmasına da hükmedildi. Bu sebeplerle yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmayan Ceza Dairesi dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Sanıklar 26 Kasım'da Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim önüne çıkacak.

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