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        İzmir'de 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

        İZMİR'in Torbalı ilçesinde 16 farklı dosyadan toplam 30 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan G.Ö. yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:36 Güncelleme:
        İzmir'de 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

        İZMİR'in Torbalı ilçesinde 16 farklı dosyadan toplam 30 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan G.Ö. yakalandı.

        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında 16 farklı dosyadan toplam 30 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası ve 257 bin 820 lira idari para cezasıyla aranan ve 9 yıl 8 ay ve 3 gündür firari olan G.Ö.'nün Torbalı'da olduğu tespit edildi. Demirci Mahallesi kırsalında bir bungalov eve düzenlenen operasyonda yakalanan G.Ö., adli mercilere teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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