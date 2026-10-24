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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada "kusur çelişkileri" mahkumiyet kararlarını bozdu

        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada "kusur çelişkileri" mahkumiyet kararlarını bozdu

        GÖKHAN DÜZYOL - İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Torbalı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı lokantadaki patlamaya ilişkin davada tüpü değiştiren Mustafa Koç, iş yeri sahibi Gülten Kul ve tüp firmasının bölge sorumlusu Osman İnce hakkında verilen mahkumiyet kararlarını, kusur durumlarına ilişkin bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmemesi nedeniyle bozdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada "kusur çelişkileri" mahkumiyet kararlarını bozdu

        GÖKHAN DÜZYOL - İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Torbalı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı lokantadaki patlamaya ilişkin davada tüpü değiştiren Mustafa Koç, iş yeri sahibi Gülten Kul ve tüp firmasının bölge sorumlusu Osman İnce hakkında verilen mahkumiyet kararlarını, kusur durumlarına ilişkin bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmemesi nedeniyle bozdu.

        Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesince, patlamadan bir gün önce tüpü değiştiren Koç, iş yeri sahibi Kul ve tüp firmasının bölge sorumlusu İnce'nin kusur durumlarına ilişkin farklı bilirkişi değerlendirmelerinin yeterince tartışılmadığı, Koç ve Kul yönünden bilinçli taksir hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının somut eylemler üzerinden değerlendirilmediği belirtildi.

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        - Kusur durumları için yeni bilirkişi heyeti önerisi

        İlk derece mahkemesinin Kul yönünden soruşturma aşamasındaki raporu, Koç ve İnce yönünden ise farklı raporları esas almasına rağmen bu değerlendirmeler arasındaki çelişkileri somut gerekçelerle açıklamadığına dikkati çeken daire, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Mahkemece kusur tespiti yapılırken olaya uygun biçimde, somut delil ve gerekçelere dayanılmasının gerektiği, bu nedenle üniversitelerin teknik fakültelerinde kimya, makine, metalurji ve malzeme mühendisliği, petrol ve doğal gaz ile inşaat mühendisliği bölümlerinde görevli aynı zamanda iş ve sosyal güvenlik uzmanı da olan konusunda uzman öğretim üyelerinden oluşacak 5 kişilik bilirkişi heyetinden, olayda sanıklara, ölenlere veya üçüncü bir şahsa yöneltilmesi mümkün bir kusur bulunup bulunmadığı, varsa kusurun derecesinin ne olduğu hususunda rapor alınmasından sonra sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerekmektedir."

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        Daire, ilk derece mahkemesinin patlama sonucunun öngörüldüğüne ilişkin delil bulunmadığı gerekçesiyle "bilinçli taksir hükümleri"nin uygulanmasına yer olmadığına karar vermesinin yeterli görülmediğini ifade etti.

        Bu kapsamda Koç ve Kul'un eylemlerinin basit taksiri aşarak bilinçli taksir boyutuna ulaşıp ulaşmadığının somut olayın özellikleri üzerinden tartışılması gerektiği vurgulandı.

        - Belediye görevlileri hakkındaki soruşturma

        İstinaf mahkemesi ayrıca Torbalı Belediyesi zabıta ve ruhsat-denetim birimlerinde görev yapan bazı kamu görevlileri hakkında da eksik araştırma yapıldığına hükmetti.

        Torbalı Kaymakamlığının 9 Ağustos 2024'te belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verdiğini belirten daire, söz konusu görevliler hakkındaki soruşturmanın akıbetinin araştırılması, ilgili soruşturma veya kovuşturma dosyasının incelenmesi ve gerekli belgelerin onaylı örneklerinin dava dosyasına alınması gerektiğine hükmetti.

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        Sanıklar yeni bilirkişi raporunun ardından 26 Kasım'da Torbalı Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak.

        - "Ailelerin adalete olan inancı tam"

        Mağdur ailelerin avukatlarından Türker İzzet İşbilir, AA muhabirine, ilk derece mahkemesinin kararının bozulduğunu belirtti.

        Torbalı Ağır Ceza Mahkemesinin, İstanbul Teknik Üniversitesinden oluşturulacak 5 kişilik bilirkişi heyetiyle yeniden rapor alınması için ara karar verdiğini aktaran İşbilir, şunları kaydetti:

        "Kararda aynı zamanda bu bilirkişilerin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sıfatına sahip olmaları yönünde de bir talimat buyuruldu. Bu aşamada tazminat taleplerinin görüldüğü hukuk mahkemesindeki yargılama da aynen devam etmektedir. Ailelerimizin adalete olan inancı tam. Mahkeme de elinden geldiğince detaylı ve titiz bir çalışma yapıyor. Tabii ki ailelerin gözü, kulağı hem ceza yargılamasında hem hukuk yargılamasında. Her ikisinde de olumlu ilerlediğini söyleyebiliriz."

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        - ⁠Olay ve dava süreci

        İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran 2024'te yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Gülten Kul ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen Mustafa Koç tutuklanmıştı.

        Yargılama esnasında tutuklu yargılanan iş yeri sahibi Gülten Kul, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, LPG'de sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patladığı, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma sebep olduğu ifade edilmişti.

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        Bilirkişi raporu sonrası LPG dağıtıcı şirketinin Ege bölge sorumlusu Osman İnce hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

        Torbalı Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın 12 Kasım 2025'teki karar duruşmasında, sanık Mustafa Koç'a "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan verilen 13 yıl hapis cezası, takdiri indirim uygulanarak 10 yıl 10 aya, sanık iş yeri sahibi Gülten Kul'a aynı suçtan verilen 10 yıl hapis cezası da takdiri indirimle 8 yıl 4 aya, sanık Osman İnce'ye verilen 3 yıl hapis cezası da takdiri indirimle 2 yıl 6 aya indirilmişti. İnce'nin cezası 364 bin lira para cezasına çevrilmişti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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