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        Kültürpark'ta çiçek ve bal festivali başlıyor

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 4. BalkonBahçe Bitkileri ve Bal Üreticileri Festivali, 30 Ekim1 Kasım tarihleri arasında Kültürpark'ta İzmirlilerle buluşacak. Üç gün boyunca 49 çiçek üreticisi ve 12 bal üreticisinin ürünlerini sergileyeceği festivalde konserler de düzenlenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Kültürpark'ta çiçek ve bal festivali başlıyor

        İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 4. BalkonBahçe Bitkileri ve Bal Üreticileri Festivali, 30 Ekim1 Kasım tarihleri arasında Kültürpark’ta İzmirlilerle buluşacak. Üç gün boyunca 49 çiçek üreticisi ve 12 bal üreticisinin ürünlerini sergileyeceği festivalde konserler de düzenlenecek.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği BalkonBahçe Bitkileri Festivali, dördüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl bal üreticilerinin de katılımıyla 4. BalkonBahçe Bitkileri ve Bal Üreticileri Festivali adıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 30 Ekim1 Kasım tarihleri arasında Kültürpark’ta düzenlenecek. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, çiçek ve bal üreticileri ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Üç gün süresince 10.0022.00 saatleri arasında açık olacak stantlarda, bitki ve bal ürünleri üreticilerden uygun fiyatlarla temin edilebilecek. Festivalin balkon ve bahçe bitkileri bölümünde 44 yerli üretici ve 5 kooperatif olmak üzere toplam 49 üretici yer alacak. Bal üreticileri bölümünde ise 12 üretici ürünlerini sunacak. Festival alanında 108 çiçek ve 12 bal standı kurulacak. Çiçek ve bal stantlarının yanı sıra yemeiçme alanları ile konser etkinlikleri de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

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        Festivalin açılış töreni 31 Ekim’de olacak

        Bu yıl 30 Ekim’de başlayacak festivalin açılış töreni, 30 Ekim 2020 İzmir Depremi’nin yıl dönümü nedeniyle 31 Ekim’de gerçekleştirilecek. Konser etkinliklerinin düzenlenmeyeceği 30 Ekim’de ziyaretçiler, Kültürpark’taki stantları gezebilecek. Festivalin ikinci günü olan 31 Ekim Cumartesi, saat 15.00’te İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde açılış töreni yapılacak. Törenin ardından Çağrı Ergin ve Merve Mete sahne alacak. Festivalin son günü olan 1 Kasım’da ise saat 15.30’da Enes Kunduracı, 17.30’da da Özlem Menokan konser verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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