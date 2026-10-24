Ödemiş'teki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Küçükavulcuk Mahallesi'nde Sezer R. (23) yönetimindeki 35 CAS 050 plakalı motosiklet, ara yoldan çıkan Mümin Ç. (89) idaresindeki 35 Z 1655 plakalı traktörle çarpıştı, ardından yolcu durağına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Sezer R, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, daha sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Traktör sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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