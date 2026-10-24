Nenad Markovic: "Play-off için savaşacağız"

Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, Fenerbahçe maçının taraftarlarıyla buluşacakları ilk karşılaşma olması nedeniyle büyük önem taşıdığını belirterek, "Playoff için savaşacağız" dedi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol, yeni sezona 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle başladı. Sezona, yeşilkırmızılı ekibi 9 yıl önce de çalıştıran Nenad Markovic yönetiminde giren İzmir temsilcisi, deneyimli çalıştırıcıyla yeni bir hikaye yazmaya hazırlanıyor. 58 yaşındaki Markovic, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, yarın saat 15.30’da oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasının taraftarlarıyla buluşacakları ilk maç olması nedeniyle büyük önem taşıdığını vurgularken, mücadelenin takımın geldiği noktayı görmek açısından da önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

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Deneyimli çalıştırıcı, sezon başında hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ancak mevcut durumda Playoff için mücadele edeceklerini ifade etti.

Markovic: "Kulübe ve yönetime güvendim"

Yaz aylarının kendileri için çok kolay geçmediğini çünkü sürecin nasıl ilerleyeceğini tam olarak bilmediklerini söyleyen Markovic, "Hangi oyuncularla sözleşme imzalayabileceğimizden emin değildik. Transfer sürecinde oyuncuları ve menajerlerini arayan isimlerden biri bendim. Hepsi öncelikle kulübün mali durumunu ve maaş ödemelerini sordu. Kulübün önceki yıllarda maaş ödemelerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle FIBA tarafından cezalandırıldığını söylediler. Ben de kulübe ve yönetime güvendiğim için sözleşme imzaladığımı belirttim. Karşıyaka için en iyisini yapmaya çalışan insanların görevde olduğuna inanıyordum.

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Adım adım kadromuzu oluşturduk. Weber’i liderlik özelliklerine inandığım için kadroda görmek istedim. ElAmin iyi bir skorer ve takıma uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Kelly ise Türkiye ve Fransa’da iki yıl birlikte çalıştığım eski oyuncum. Kişiliğine, çalışkanlığına ve son ana kadar mücadele etme özelliğine güveniyorum. Karşıyaka taraftarlarının sevdiği, her maçta takımı için yüzde 100’ünü veren bir oyuncu. Bütçemize ve sahada oynatmak istediğim basketbola uygun bir kadro kurduk" dedi.

Markovic: "Fenerbahçe maçı önemli bir fırsat"

Türkiye liginin İspanya ile birlikte Avrupa’nın en iyi liglerinden biri olduğunu belirten Markovic, "Çok zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. A. Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji olmak üzere dört çok iddialı takım var. Diğer takımlar da ya playoff’a kalmak ya da küme düşmemek için mücadele ediyor. İlk dört maçın ardından sezon başında belirlediğimiz hedeflere ulaştığımızı söyleyebilirim. Taraftarlarımızdan yoksun olmamıza rağmen sahamızda oynadığımız ilk iki maçı kazanmamız gerekiyordu ve bunu başarmamız çok önemliydi.

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Şimdi önümüzde çok önemli bir Fenerbahçe maçı var. Taraftarlarımızın önünde oynayacağımız ilk karşılaşma olacak. Takımımız, yönetimimiz ve camiamız için hep birlikte vereceğimiz ilk sınav niteliği taşıyor. Heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum. Benim görevim takımı bir arada tutmak ve oyuncularımın en iyi performanslarını sergilemelerini sağlamak. Aynı zamanda atmosferden etkilenmeden oyuna konsantre olmalarına yardımcı olmalıyım. Oyuncularımızın çoğu böyle bir atmosferde ilk kez mücadele edecek. Bu nedenle konsantrasyonlarını korumaları gerekiyor. Hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe, Avrupa’nın en güçlü takımlarından biri. Bu maç, taraftarlarımızın desteğiyle kendi sahamızda hangi seviyede olduğumuzu görmek için önemli bir fırsat. Elimizden gelenin en iyisini yapar ve sonuna kadar mücadele edersek taraftarlarımızla birlikte kazanabileceğimiz bir maç" dedi.

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Markovic: "Playoff için savaşacağız"

Karşıyaka’da dokuz yıl önce görev yaptığı sezonda playoff’a kalmayı son maçta kaçırdıklarını hatırlatan Markovic, "Türkiye Kupası’nda yarı finale, Şampiyonlar Ligi’nde ise çeyrek finale yükseldik. Sezon boyunca playoff potasındaydık fakat son haftalarda yaşanan beklenmedik gelişmeler nedeniyle bu hedefimize ulaşamadık. Bu sezon da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

Sezonun başında bu ligde nerede olacağınızı, nasıl bir performans sergileyeceğinizi veya hangi hedeflere ulaşacağınızı söylemek çok zor. Sezon başındaki hedefimiz, geçen sezon yaşanan sıkıntıları tekrarlamadan ligde kalmaktı. Şimdi insanların hedeflerimizin değiştiğini düşündüğünü biliyorum. Ancak sezon boyunca yaşanacak gelişmeler hedeflerimizi de şekillendirecek. Sağlıklı ve sakatlıklardan uzak bir sezon geçirip geçiremeyeceğimiz önemli. Çünkü yıl içinde, hatta yarın neler yaşanacağını bilemeyiz.

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Munford, sezonun ikinci haftasında sakatlandı. Yönetim, onun yerine Tofaş maçı öncesinde oyuncu transfer edebilmek için büyük çaba gösterdi ve bu konuda çok iyi bir iş çıkardı. Ancak sezonun tamamı hakkında konuşmak için henüz çok erken. Playoff için savaşacağız. Sezon ortasına kadar takımın durumunu daha net göreceğim. İyimser bir yaklaşımla, ulaşabileceğimiz en iyi hedefler için mücadele edeceğimizi söyleyebilirim. Ancak dediğim gibi, kahin değiliz ve gelecekte neler olacağını bilemeyiz" ifadelerini kullandı.