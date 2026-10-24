İnan: "İzmir artık AK Parti'nin kalesi" AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Partimizi darbecilere meze etmedik, sizin gibi çakallara mı meze edeceğiz"

AK Parti Buca İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor bir oyla yeniden seçeceklerini belirterek Türkiye ve AK Parti üzerinden hesap yapan odaklara sandıkta hak ettikleri yanıtı vereceklerini dile getirdi. Konuşmasında yerel siyasete ve muhalefete de yüklenen İnan, İzmir'deki meclis üyelerine seslenerek siyasetin İstanbul veya çıkarlar üzerinden değil, tamamen İzmir'in menfaatleri odağında yapılması gerektiğinin altını çizdi. Toplantıda teşkilat mensuplarına hitap eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise küresel çapta yaşanan zorluklara ve savaşlara rağmen Türkiye'nin istikrarını korumasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliğinin büyük payı olduğunu vurguladı.

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AK Parti Buca İlçe Başkanlığı tarafından Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Buca İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 2028 seçimleri, yerel yönetim çalışmaları ve uluslararası gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır ve teşkilat mensuplarının katıldığı toplantıda, partinin geleceğe yönelik hedefleri ve İzmir'deki siyasi süreç değerlendirildi.

2028'de rekor oyla Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz

Teşkilat mensuplarına seslenen AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kararlılık mesajı verdi. İnan, "Bu teşkilat var ya, bu teşkilat! Kadın kollarımız var ya, o eli dualı, gayretleriyle sokak sokak çalışan kadın kollarımız! AK Gençlerimiz var ya! Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı 2028'de öyle bir oyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz ki, rekor bir oyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz ki bugün Türkiye'de beşinci kol faaliyeti yürütenlerden, İsrail'inden tutun da partimizi hedef alan bütün operasyonculara kadar, herkese ama herkese 2028'de sandıkta hak ettikleri cevabı vereceğiz! Buna hazır mıyız?" dedi.

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Partimizi darbecilere meze etmedik, sizin gibi çakallara mı meze edeceğiz?

Geçmişte yaşanan siyasi mücadelelere değinen ve partisine yönelik eleştirilere yanıt veren İnan, "Biz Cumhurbaşkanımızla birlikte bu mücadelede kavga ederek geldik. Çok çetin yollardan geldik! Biz partimizi darbecilere meze etmemişiz! Biz partimizi FETÖ'cü alçaklara meze etmemişiz! Biz partimizi sizin gibi çakallara mı meze edeceğiz? O nedenle bu tertemiz teşkilata dil uzatanlara da, iftira atanlara da, dedikoduyla hedef göstermeye çalışanlara da cevap vermeyi çok iyi biliriz" diye konuştu.

Bizim teşkilatımızda fitne fücur olmaz

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Siyasi eleştirilerini sürdüren İnan, teşkilat içi birliğe vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bugünlere teşkilatlarımızla geldik! Teşkilatımızın birlik ve beraberliğiyle geldik, kardeşliğiyle geldik. Bizim teşkilatımızın içerisinde fitne fücur olmaz! Bizim teşkilatımızın içerisinde şahısların meselesi olmaz! Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarından oluşan AK kadrolarız! O nedenle birliğimizi ve beraberliğimizi bu şehre en güçlü şekilde göstereceğimiz günlerden geçiyoruz. Fitne, Özgür Özel ve arkadaşlarının işi! Hesap kitap onların işi! Kendi makamlarını her türlü hedefin önüne koymak onların işi! 25 sene boyunca bu şehre bir menfaat kapısı olarak baktılar. Onların hepsini inşallah tarihin çöplüğüne gönderdik! Kalanlarını da yine AK Parti teşkilatları gönderecek!"

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İzmir, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kalesi haline gelmiştir

İzmir'deki siyasi dengelerin değiştiğini dile getiren İnan, "Biz il başkanımızla, milletvekillerimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla öylesine güçlü bir takım oyunu ortaya koyduk ki bugün hamdolsun AK Parti, Ege'nin incisi İzmir'de Cumhur İttifakı'nın kalesi haline gelmiştir! Bu sizin başarınızdır! Eğer siz bize güvenmeseydiniz, eğer siz bize destek vermeseydiniz, eğer siz 25 sene boyunca bu güzel şehirde partimizi ayakta tutmak için yoğun bir çalışma ortaya koymasaydınız, emin olun ki bugünleri göremezdik" ifadelerini kullandı.

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İsrail'in çizdiği bütün haritaları AK Parti teşkilatları yırtıp atacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası temaslarına ve Gazze konusundaki duruşuna dikkat çeken İnan, "Bizim liderimiz, diğer dünya liderleri nesli tükenen balinalardan bahsederken, her Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktığında Suriyeli mazlumlardan bahsetti! Bizim liderimiz 'Özgür Gazze!' dedi, 'Özgür Filistin!' dedi. Filistinli kadınlar, Filistinli gençler özgürlüğüne kavuşuncaya kadar bu mücadeleyi o kürsülerden devam ettireceğini söyledi. Biz karşımızda kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Karşımızda siyonist bir şebeke var! Bu siyonist şebekenin bölgemizde, sınır ötesinde, Orta Doğu'da gerçekleştirmek istediği hedefleri, AK Parti oldukça, biz oldukça, liderimiz güçlü oldukça asla gerçekleştiremeyecekler! Onların hesaplarını bugüne kadar yırtıp attık! Bu saatten sonra da İsrail'in, siyonist şebekelerin ortaya koyduğu bütün operasyonları, çizdikleri bütün haritaları AK Parti teşkilatları yırtıp atacaktır" dedi.

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Türkiye'de beşinci kol faaliyeti yaptırmayız

Türkiye'nin bağımsız siyasi iradesine vurgu yapan İnan, "Biz kendi mahallemizde beşinci kol faaliyeti yaptırmayız! Ülkemizde bugüne kadar asla yaptırmadık, bundan sonra da yaptırmayız! Geleceğimiz için Terörsüz Türkiye hedefine kararlılıkla devam ediyoruz. İnşallah terörden ve prangalarımızdan kurtulduğumuz bir dönemi hep beraber inşa ediyoruz. Göreceksiniz, önümüzdeki süreçte Türkiye her alanda büyüyerek, katbekat güçlenerek yoluna devam edecek. Bize hiçbir zaman sınır çizemediler! Bize hiçbir zaman istikamet çizemediler" şeklinde konuştu.

25 senenin bütün meselelerini 2,5 seneye sığdıracağız

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İzmir'de yapılması planlanan yerel hizmetlere değinen İnan, "Biz her zaman İzmir'imizi düşündük! Biz her zaman İzmir'de yaşayan çocuklarımızı düşündük! Göreceksiniz, 25 senenin bütün meselelerini 2,5 seneye nasıl sığdırdığımızı, bu 2,5 sene içerisinde nasıl bir çözüm iradesi ortaya koyduğumuzu hep beraber göreceğiz! Buca'da, İzmir'de sokaklarımızın nasıl yeşile, aydınlığa, millet bahçelerine kavuştuğunu hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul merkezli, rüşvet merkezli değil; İzmir merkezli siyaset yapın

Yerel yöneticilere seslenen İnan, "Bugün bütün Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine ve ilçe belediye meclisi üyelerine seslenmek istiyorum: İstanbul merkezli, rüşvet merkezli değil; İzmir merkezli siyaset yapın! Buca merkezli siyaset yapın! İzmirliler sizi belirli siyasi yankesicilerin çıkarlarına hizmet edin diye meclis üyesi seçmedi! İzmirliler sizi İzmir'in sokaklarına, Buca'nın sokaklarına, Buca'nın çocuklarına hizmet edin diye seçti!" dedi.

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AK Parti'nin kapıları İzmir için çalışmak isteyen herkese açık

Kapsayıcı bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirten İnan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dışlamak bizim kitabımızda yok! Ötekileştirmek bizim kitabımızda yok! Herkesi ama herkesi kucaklayacağız! Hangi siyasi partiden olursa olsun, geçmişe sünger çekeceğiz! Tek bir şartımız var: İzmir merkezli siyaset yapsınlar! İzmir'in menfaatleri için bizimle birlikte şehrimizin gücüne güç katsınlar! İnşallah İzmir için dertlenen herkesle omuz omuza yürümeye açığız. Yerel yönetimlerin partisi, hizmetin partisi AK Parti'mizin kapılarının, İzmir için çalışmaya aday olmuş, İzmir için dertlenmiş bütün yerel yöneticilere açık olduğunu bu kürsüden bir kez daha ifade ederek çağrıda bulunmak istiyorum."

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Türkiye'nin güçlü liderliğinin arkasında Erdoğan var

Toplantıda söz alan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise küresel gelişmelere ve Türkiye'nin uluslararası konumuna değindi. Saygılı, "Böylesine çetin bir süreçte Türkiye'nin nasıl bir istikamet izlediği, nasıl bir duruş sergilediği son derece önemlidir. Bugün Türkiye, bütün bu zorluklara rağmen kendi yolunda yürümeye devam ediyorsa bunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğinin büyük payı vardır. Elbette sıkıntılarımız var, aşmamız gereken sorunlar var. Ancak ülkemizin elde ettiği kazanımları da görmezden gelemeyiz. Bugün Türkiye kendi savunma sanayisini geliştiriyor, kendi silahını üretiyor ve uluslararası alanda söz sahibi durumdadır" dedi.

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Siyaset sorumluluk almak ve çözüm üretmektir

Teşkilat çalışmalarına ve kentteki hizmet anlayışına da temas eden Saygılı, "İl başkanı olarak hiçbir zaman mevcut hedeflerle yetinmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü hedefler büyüdükçe heyecan büyür, heyecan büyüdükçe gayret artar, gayret arttıkça da başarı gelir. Milletimizle buluşmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Büyük AK Parti ailemizi yeni üyelerimizle daha da büyüteceğiz. Buca teşkilatına güveniyorum. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, ekip ruhuyla hareket edelim. Buca, İzmir’in en önemli ilçelerinden biridir. Bizim siyasetimiz, seçimden seçime hatırlanan bir siyaset değildir. Bizim siyasetimiz, her zaman milletinin yanında olanların siyasetidir. Bizim anlayışımızda siyaset yalnızca konuşmak değildir; sorumluluk almak, çözüm üretmek ve milletin derdiyle dertlenmektir. İzmir’in her ilçesinde, her mahallesinde, her sokağında vatandaşlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.