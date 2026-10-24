İzmir'de yaklaşık 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Saklandığı arazide yakalanan ve 9 yıl 8 ay 3 gündür firari olan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Ekipler, hakkında "kasten öldürme", "kasten yaralama", "yağma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" gibi 16 farklı suçtan toplam 30 yıl 5 ay 22 gün hapis ve 257 bin 820 lira idari para cezası bulunan G.Ö'nün Demirci Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

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