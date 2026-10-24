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        Uşakspor ile Gaziemir puan yarışında

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta çıkışa geçme peşindeki Uşakspor ile Gaziemir Spor yarın rakip olacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Ligde bu sezon 1 galibiyet alabilen Uşakspor 3 haftadır 3 puana hasret kaldı. Kırmızı-siyahlı ekibin 7 maç sonunda 6 puanı bulunuyor. Geçen hafta İzmir'de Alanya 1221'e 2-1 yenilirken bu maçta kırmızı kart gören Mustafa Çalışkan ve Kadir Otçeken de cezalı duruma düşen Gaziemir Spor 9 puanda.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Uşakspor ile Gaziemir puan yarışında

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta çıkışa geçme peşindeki Uşakspor ile Gaziemir Spor yarın rakip olacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Ligde bu sezon 1 galibiyet alabilen Uşakspor 3 haftadır 3 puana hasret kaldı. Kırmızı-siyahlı ekibin 7 maç sonunda 6 puanı bulunuyor. Geçen hafta İzmir'de Alanya 1221'e 2-1 yenilirken bu maçta kırmızı kart gören Mustafa Çalışkan ve Kadir Otçeken de cezalı duruma düşen Gaziemir Spor 9 puanda.

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