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        Motosiklet kamyonetin altına girdi

        İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeyken kontrolünü kaybeden motosikletin kamyonetin altına girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Motosiklet kamyonetin altına girdi

        İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeyken kontrolünü kaybeden motosikletin kamyonetin altına girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün Bornova 4. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir motosiklet, yol ayrımında seyir halindeki kamyoneti fark edince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaymaya başladı. Yerde sürüklenen motosiklet ile sürücüsü kamyonetin altına girdi. Kaza sonrasında yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.

        Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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